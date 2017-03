Deadpool 2 hledá Cabela. Zahraje si ho Neeson, Pitt nebo někdo jiný?

24.3.2017 /12:00/

Cabel a Deadpool poprvé spojili síly v roce 2004, kdy vznikla komiksová série s názvem Cable & Deadpool. Marvel držel tyto dva hrdiny pohromadě celých 50 dílů, pak jejich cesty rozdělil a v roce 2008 se jak Deadpool, tak Cable dočkali nového samostatného komiksu.

Deadpool si svou premiéru na filmovém plátně již odkroutil a sklidil ohromný úspěch (783 milionů dolarů celosvětově). Maskovaný tlučhuba bavil ve všech ohledech, takže není divu, že se připravuje dvojka. Pojďme ale k postavě Cabela, která se má v očekávaném pokračování objevit. Cabel neboli Nathan Summers je synem Cyclopse (Scott Summers) a Madelyne Pryor (klon Jean Grey). Jako malý byl poslán do budoucnosti, ze které se jako dospělý voják vrací do naší přítomnosti. Jelikož ví, jak budoucnost může vypadat, snaží se konat dobro. I když právě spojení s Deadpoolem mu to občas komplikuje.

Více informací zatím nemáme. Tedy kromě toho, že studio Fox má velmi zajímavý seznam kandidátů na Cabelovu roli. Dříve se hovořilo o Kyleu Chandlerovi, bylo zmiňováno i jméno Liama Neesona. Podle posledních zpráv je nejžhavějším kandidátem na svalnatého Cabela Michael Shannon. Žhavým želízkem v ohni byl i Brad Pitt, který prý ale z jednání vypadl.

Natáčení Deadpoola 2 začne letos v létě v kanadském Vancouveru. V hlavní roli se samozřejmě znovu představí Ryan Raynolds. Další oficiálně potvrzenou postavou je zatím jen Domino v podání Zazie Beetz. Domino je další přeživší zvláštního vládního programu pro vytvoření dokonalých vojáků. Na rozdíl do Wolverina a Deadpoola nemá adamantiové drápy nebo schopnost rychlého hojení, dokáže ale ovlivnit pravděpodobnost. Díky tomu nosí štěstí nejen sobě, ale i svému týmu. Navíc je to Cabelova láska.

A jak by mohl vztah ukecaného Deadpoola a svalnatého Cabela vypadat? To naznačil scénárista snímku Rhett Reese: "Ryan hraje Deadpoola s ženským nádechem, takže bude zábavné postavit ho proti mužnému Cabelovi. Určitě se odrazí i do obsazení role, kostýmů a takových věcí, budeme si s tím hrát."

Deadpoolem 2 navíc nic nekončí. Již nyní je v přípravě Deadpool 3 a snímek X-Force. A ano, v případě X-Force půjde o týmovku s více hrdiny. Takže vedle Avengers a Ligy spravedlnosti nás čeká další sraz superhrdinů. Pro doplnění jen dodám, že členy X-Force byli např. Deadpool, Cable, Domino, Psylocke, Storm, Cyclops, Hope Summers, Colossus, Wolverine nebo X-23.

Režíruje David Leitch, který si slušně našlápl jako režisér kariéru akční sérii John Wick. Autory scénáře jsou Rhett Reese a Paul Wernick.