Recenze: Život - povedený mix Gravitace a Vetřelce

22.3.2017 /19:45/

Blízká budoucnost. Na mezinárodní kosmické stanici (obíhající kolem Země) šest astronautů a kosmonautů začíná zkoumat živou buňku, která byla nalezena na Marsu. Jak už to ale v podobných situacích bývá, buňka není blbá, nenechá do sebe jen tak rýpat a velmi rychle dojde k názoru, že chce okamžitě vyrůst a sežrat všechno živé.

Nemám rád zjednodušující definice, ale když zjednodušeně napíšu, že sci-fi horor Život je "kombinace Vetřelce a Gravitace", tak je to opravdu docela hodně výstižné tvrzení, včetně toho, že mi nejedna scéna připadala jako záměrná citace z jednoho z těchto dvou filmů (ale o tom podrobněji až za chvíli).

Film začíná několikaminutovým "nepřerušeným" (ale samozřejmě virtuálním) záběrem, kdy proplouváme vesmírnou stanicí a seznamujeme se s posádkou a její činností. Od začátku mě zaujala naprostá triková dokonalost, velmi kvalitní herecké výkony a celková "vážnost" filmu, který jako by se snažil vyrovnat když už ne Vesmírné odysee, tak aspoň té Gravitaci. Film je od prvních sekund působivý, atmosférický a podněcující naši zvědavost: Zajímá nás, co se bude dít, a záleží nám na těch postavách.

Trailer:

Tím překvapivěji působí, když se po 30 - 40 minutách tato "epická kinematografická událost" překlopí do víceméně klasické béčkové hororové vyvražďovačky ve stylu "jeden bubák honí a žere šest neschopných debilů". Není to nepříjemné překvapení a odvážil bych se tvrdit, že to mohl být i záměr tvůrců (stejní scenáristé napsali Deadpoola). Ale je to prostě netradiční, a kdybych se dočkal více vtípků, měl bych jasněji v tom, na co se dívám.

Vůbec je cosi netradičního na tom, že vznikl film, který je od své třetiny vlastně typické laciné hororové béčko (mládeži nepřístupné), jenomže musel stát spoustu peněz, úžasně vypadá a hrají v něm slavní (a kvalitní) herci! Celý film se odehrává v beztížném stavu (což je hojně využíváno k různé originální choreografii a vizuálním nápadům), a všechny scény, které mají být napínavé / strašidelné / nechutné, opravdu jsou napínavé / strašidelné / nechutné! Slabším povahám se měňavkovitém mimozemšťanovi bude možná zdát a nebudou to příjemné sny (pokud v nich budou současně figurovat nějaké neutěsněné tělesné otvory).

Možná z předchozích odstavců není úplně jasné, co mi vlastně na tomto filmů vadí, a proč ho nepokládám za tak kvalitní, jako třeba toho Vetřelce. Je to tím, že prvních přibližně 30 minut filmu působí úžasně ambiciózně, jako kdyby bylo na plátně rozehráváno něco opravdu nadčasového. S přibývajícími minutami filmu ale dochází čím dál víc a víc k tomu, že se těchto šest elitních vědců, speciálně vybraných přesně pro tento úkol, chová jako totální idioti, kteří nerespektují nejen vědecké procedury, ale ani základní logiku. Debilita je u nich nakonec mnohem markantnější než u posádky Vetřelce (která, nezapomínejme, byla něco jako vidláčtí řidiči náklaďáků) a dokonce to místy ztěžuje pochopení děje, protože není vždycky jasné, jestli se hrdinové zrovna snaží zachránit 8 miliard lidí na Zemi před nákazou, nebo jestli chtějí zachránit jednoho svého polomrtvého kamaráda a proto otvírají ty dveře, které by se rozhodně otvírat neměly.

Pokud bych věděl, že se někde na mé kosmické stanici nachází něco, co je rychlejší než člověk, silnější než člověk, umí to používat lidské nástroje, dostane se to na jakékoliv místo stanice nepozorovaně za 10 sekund a žere to všechno živé, rozhodně bych o tom okamžitě informoval Zemi a rozhodně bych okamžitě začal přemýšlet o tom, jak zabránit tomu, aby se ta věc na Zemi dostala. Život posádky by byl sekundární. V tomhle filmu ale tohle nikoho nenapadne (nebo to někoho napadne, když už je pozdě) a místo toho se řeší, že "náš kamarád nesmí umřít, ještě má život před sebou" nebo "když ta věc bude minutu bez kyslíku, musí určitě umřít" (jak dlouho asi byla bez kyslíku na tom povrchu Marsu, páni vědci?).

Tohle všechno mi bylo dost líto a dost dlouho jsem se podvědomě odmítal smířit s tím, že se už pár desítek minut dívám na brutální vyvražďovačku a ne na sofistikovaný sci-fi horor. Byla to možná moje chyba. Kdybych si to připustil dřív, mnohem víc bych si užil finále (včetně docela svěžího konce).

Hodnocení: 80%

P.S: Ve filmu je jedna roztomilá bota, vyplývající z toho, že když se překládaly všechny filmové nápisy do ruštiny, překladatel zřejmě dostal jenom nějakou excelovou tabulku s texty, do té všechno přeložil (aniž by znal kontext) a ruské texty pak byly použity k výrobě rekvizit (někým, kdo neuměl rusky). Takže když mají všichni hrdinové na kombinézách svá jména v angličtině i v azbuce, jedna z postav tam má napsáno "M. NORTH" a pod tím "M. СЕВЕР"!