Sony překvapivě znovu ohlásilo Venoma a to již na příští rok!

24.3.2017 /08:30/

Vypadá to, že milovníci jednoho z nejvýraznějších záporáků marvelovského světa se konečně dočkají a Venom zamíří na plátna kin ve svém samostatném snímku. Studio Sony Pictures totiž rozjelo přípravy na natáčení.

A co víc, dokonce ohlásilo premiéru Venoma již na 5. říjen roku 2018! Venom patří k nejdůležitějším záporákům, se kterými se kdy Spider-Man setkal. Venom je mimozemský symbiont, který ke svému životu potřebuje lidského hostitele. V komiksové předloze jím byla hned trojice mužů - Eddie Brock, Mac Gargan a Flash Thompson. Otázkou tedy zůstává, jaké Alter ego si pro Venoma filmaři zvolí a i to, zda se ve snímku mihne postava Spider-Mana. Pokud ne, bylo by to pro řadu diváků ohromné zklamání.

Fanoušci Spider-Mana sólovku Venoma vyhlížejí už dlouho a nyní jim svitla naděje. Každopádně platí, že snímek s Venomem v hlavní roli nebude patřit do filmové série Marvelu a nebude se ani nijak vztahovat s plánovému snímku Spider-Man: Homecoming. Film Venom se měl úplně prapůvodně, když se o něm začalo mluvit poprvé před pár lety, vázat na sérii Amazing Spider-Man. Tu však v Sony zařízli a Spider-Mana dali zpátky Marvelu.

Autory scénáře jsou Dante Harper (Na hraně zítřka), Scott Rosenberg a Jeff Pinkner. Výkonnými producenty budou Avi Arad, Matt Tolmach a Palak Patel. S ohledem na velký úspěch Deadpoola prý studio navíc uvažuje o tom, že by byl celovečerní Venom eRko. Něco takového by nám určitě nevadilo.