Jak to podle producenta vypadá se Světovou válkou Z 2

22.3.2017 /16:00/

Tohle pokračování nejen stoprocentně vznikne, ono i vzniknout musí. Proč? Protože Světová válka Z vydělala přes půl miliardy dolarů celosvětově, což z ní dělá nejúspěšnější zombie flák všech dob. A něco takového MUSÍ mít dvojku.

Protože ale měl film extrémní produkční problémy (přetáčela se celá třetina), chtěli mít tentokrát producenti jistotu, že se nebude situace opakovat.

Producent David Ellison nyní pro Collider uvedl pozitivní vývoj. "Máme scénář, s nímž jsme neskutečně spokojení a jen potřebujeme uzavřít pár dohod". Ellison také potvrdil, že se studio stále snaží získat na post režie Davida Finchera, který začal být s projektem spojován minulý rok.

S Fincherem na pulubě by měli diváci jistotu v kvalitní výsledek, tak doufejme, že jednání dobře dopadne. Světová válka Z 2 nemá v tuhle chvíli datum premiéry, do kin by se ale mohla podívat někdy v roce 2019.