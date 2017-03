Zemřela Helena Štáchová. Mluvila Lízu Simpsonovou, Máničku a bábinku, vedla Divadlo Spejbla a Hurvínka

22.3.2017 /10:00/

Helena Štáchová zemřela po boji s těžkou nemocí v noci z úterý na středu 22. března 2017 ve věku 72 let. Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka, která kromě Máničky a bábinky propůjčila hlas i Líze Simpsonové z populárního amerického seriálu, byla též držitelkou prestižní divadelní ceny Thálie.

foto: archiv Divadla Spejbla a Hurvínka

Helena Štáchová se narodila 18. listopadu roku 1944 a celoživotně byla spjata s loutkami a Divadlem Spejbla a Hurvínka, v němž strávila přes půl století. „Nic nenasvědčovalo tomu, že se Divadlo S+H stane mým osudem,” vzpomínala Štáchová na oficiálních stránkách Divadla Spejbla a Hurvínka. „V první třetině hry Hurvínek vyvolá ducha. A právě ten mě tak polekal, až jsem se nahlas rozplakala a nebohým rodičům nezbylo, než mne z divadla vynést. Když jsem se však měla rozhodnout mezi živou myškou a látkovou hračkou Hurvínka, vyhrál to Hurvínek na celé čáře. A jak se ukázalo, tak nejen tehdy! Takže, můj milý Hurvínku, když začnu počítat, tak zatímco pan profesor Skupa s tebou pobyl 30 let, Miloš Kirschner 44, tak já jsem po tvém boku už neuvěřitelných 50 let! Za nic bych tu naši společnou cestu nevyměnila.”

foto: archiv Divadla Spejbla a Hurvínka

Helena Štáchová nastoupila do Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 1966 po absolvování Divadelní fakulty AMU. Následující rok převzala po Boženě Welekové loutku Máničky a stala se její - v pořadí třetí - interpretkou. Zajímavostí je, že role bábinky vznikla až roku 1971 na podnět Štáchové. Ta byla spjata s divadlem a loutkami natolik, že se vdala za Miloše Kirschnera - po Skupovi druhého ředitele divadla. Po Kirschnerově smrti v roce 1996 se ředitelkou stala právě Štáchová, která vedla osmiletý soudní spor o práva na Sbejbla a Hurvínka. V něm uspěla a zajistila tak divadlu existenci.

Štáchová také psala hry pro děti i pro dospělé, které se hrály doma i v zahraničí. Své hry sama režírovala a několik let se starala také o profil divadla. Její práci ocenila prestižní přehlídka Manažer roku 2014 nebo divadelný ceny Thálie.

Helena Štáchová ale nepůsobila pouze v divadle, ale i v rozhlase, dabingu a v televizi. Namluvila například Míšu Kuličku nebo postavu Lízy Simpsonové z nesmrtelných Simpsonových. Nová 28. řada Simpsonových se bude na televizi Prima vysílat již začátkem dubna a diváci si budou muset zvykat na nový český hlas. Dle tiskové mluvčí Primy Jany Mrákotové se Lízy Simpsonové zhostí zkušená dabérka a herečka Ivana Korolová. O přeobsazení prý ještě za svého života požádala samotná Štáchová, když si uvědomila, že už na to sama nestačí.

foto: archiv Divadla Spejbla a Hurvínka

Společně s Milošem Kirschnerem natočila Štáchová nesčetně zvukových záznamů, věnujících se loutkám Divadla Spejbla a Hurvínka. Byla autorkou knih, televizních scénářů i scénářů pro zvukové nosiče.

Jak to bude s Divadlem Spejbla a Hurvínka dál, je ve hvězdách. Sluší se dodat, že Helena Štáchová Skupovu a Kirschnerovu odkazu věnovala svůj profesní život. I díky ní zamíří po dlouhých letech 31. srpna do českých kin 3D animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum (2017).