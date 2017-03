Chystá se týmovka i pro pohádkové princezny?

25.3.2017 /10:30/

Zní to jako bláznivý nápad? Rozhodně, ale vypadá to, že pravdivý. David Boxerbaum a Jake Wagner prý obcházejí studia a snaží se jim prodat speciální scénář z pera Nira Panira, jehož hrdinkami jsou princezny z klasických pohádek.

Mělo by jít o jakousi ženskou týmovku s princeznami v hlavní roli. Poněkud nad tímto nápadem kroutím hlavou. Když se nad tím ale zmyslím, začínám být poměrně zvědavá, jakou slátaninu musel autor scénáře vymyslet, aby se mu do jednoho příběhu vešly všechny princezny. Uvidíme, zda je filmová studia nepošlou k šípku, ale upřímně doufám, že po tom neskočí Disney, protože je mi jasné, že něco takového je největším snem mé dcery (a mou nejděsivější noční můrou). Všechny ty okaté a úžasné princezny na jednom plátně, urvala by mi ruce. :-)

Uvidíme... Nic zásadního od něčeho takového skutečně asi nemá cenu očekávat. Osobně bych ani nevsadila na realizaci, ale když už nám na plátně kin ožije i Barbie v podání Amy Schumer, proč ne Avengers v princeznovském podání? Nakonec jde o zisky a díky ohromné masírce kolem nás neznám holčičku, která by se nenechala zblbnout a na barvené princezničky v krásných sladkých a stereotypních šatičkách nevyrazila. Ostatně v hlavách animátorů a grafiků tento počin žije již dlouho. Stačí se podívat na rozsáhlý seriál na našich stránkách.

Produkuje Lawrence Grey (Frajeři ve Vegas).