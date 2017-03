25.3.2017 /18:00/

Kate McKinnon a Mila Kunis hvězdami komedie The Spy Who Dumped Me

Studio Linosgate připravuje novou komedii ze špiónského prostředí jejíž název odkazuje k slavné bondovce Špion, který mě miloval. The Spy Who Dumped Me (v překladu Špion, který mě odkopl) v režii Susanny Fogel se začne natáčet již letos v létě podle scénáře od samotné Fogel a Davida Isersona.

Mila Kunis a Kate McKinnon se ujmou hlavních rolí nejlepších kamarádek, které se ocitají uprostřed mezinárodní špionážní hry poté, co jedna z nich zjistí, že přítel, který jí nedávno odkopl, byl špion. Obě herečky už v minulosti prokázaly, že jim komediální rovina není cizí. Mile Kunis zábavně zvládla rebelující matku v komedii Matky na tahu a Kate McKinnon se divákům představila v nové verzi Krotitelů duchů nebo Pařbě o Vánocích. Producentem snímku bude Brian Grazer. Dále jen dodám, že komediální práce čeká Milu i nadále. Úspěšná komedie Matky na tahu se dočká druhého dílu. Projekt se zatím jmenuje Bad Mom's Christmas a jak název napovídá, bude se točit kolem Vánoc a toho, co trojici „nedokonalých matek“ Amy, Kiki a Carlu čeká během nich. Navštívit je totiž přijedou jejich vlastní mámy...