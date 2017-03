Disney odhalilo novinky z tábora hraných verzí Mulan a Aladina

26.3.2017 /18:30/

Šér produkční sekce studia Walt Disney Pictures Sean Bailey prozradil v rozhovoru pro Vulture několik novinek týkajících se chystaných snímků Mulan a Aladin.

Studio má v současné době plné ruce práce, neboť na hranou verzi Aladina byl již vyhlášen konkurz a filmaři v čele s režisérem Guyem Ritchiem vybírají ty nejvhodnější kandidáty na klíčové role Aladina a princezny Jasmíny. Mulan je trošku pozadu, ale i na ní její tým poctivě pracuje. A není se čemu divit, neboť hraná verze Krásky a zvířete láme rekordy v návštěvnosti

Pojďme ale k jednotlivým snímkům. Legenda o Mulan spatřila světlo světa v roce 1998 a vychází z čínské legendy o dívce, která se převlékla za muže, aby zachránila otce. Místo něj vstoupila do armády a stala se hrdinkou celé Číny. „Mulan je zcela jasně silným ženským příběhem, to ale neznamená, že nemůžeme přijít s něčím novým,“ uvedl Bailey. „Můžeme snímek natočit trošku mužněji, silněji, s více svaly, trošku se stylu Ridleyho Scotta.“

Podle dostupných zpráv navíc dojde ke změně v oblasti pojetí. Oproti Krásce a zvířeti a Aladinovi by se nemělo jednat o muzikál. No a pokud se Disney vyvaruje toho, aby do řad vojska a hrdinů vložilo homosexuální postavu, může se dočkat skutečně velkých zisků, zvláště s ohledem na ohromné čínské publikum, pro které bude Legenda o Mulan jistě velkým lákadlem.

Nyní ale zpět k Aladinovi. Výběr hlavních postav je v plném proudu a největším lákadlem je jméno režiséra Guye Ritchieho. „Guy měl zájem režírovat Disnehyo film,“ pokračoval Bailey. „Hodně jsme na toto téma mluvili a když došlo na Aladina, řekl, že jeho filmy jsou o pouličních zlodějíčcích, že to s nimi umí. Aladin je klasický pouliční zlodějíček, který ovšem koná dobro. Guy má svou verzi, ale chce i respektovat Disneyho. Myšlenka spojující energického Guey s Disneyho muzikálem je bomba, to jsme ještě nedělali.“