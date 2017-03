CZ tržby: Kráska a zvíře ovládla tuzemský žebříček

20.3.2017 /14:40/

Studiu Disney se to podařilo! Hraná verze animované klasiky Kráska a zvíře (2017) zaútočila na kina a opanovala jak ta americká, tak tuzemská. U nás se nechytal Masaryk (2016), Logan: Wolverine (2017) ani Kong: Ostrov lebek (2017).

Kráska a zvíře - vítězný tanec.

138 kin. Solidně zmáknutá mediální masáž včetně informací z Ruska, kde je projekce přístupná až od 16 let. Nová verze Krásky a zvířete měla obsáhlý rozpočet 160 milionů dolarů a velké ambice navázat na oscarový animovaný film z roku 1991. Roky prověřená značka a romantický příběh zafungovaly. Do tuzemských kin na hraný muzikál vyrazilo 111.831 diváků, kteří v pokladnách nechali přes 16 milionů korun. Na dvacítku historicky nejúspěšnějších premiérových otvíráků to sice nestačilo, ale i tak mohou být kinaři/distributor spokojeni. Rodinné filmy prostě táhnou.

V USA zaznamenala "Kráska" bombastický úspěch, o premiérovém víkendu utržila 170 milionů dolarů. Ze zbytku světa připlulo dalších 180. Můžeme srovnávat s animovaným filmem z roku 1991. Ten před čtvrt stoletím vyšel na 25 milionů dolarů, přičemž celosvětově utržil 424. To dá nová "Kráska" levou zadní. Nereálná ostatně není meta 1 miliarda dolarů. Tím by předběhla novou Knihu džunglí (2016), jejíž tržby jsou prozatím na 966 milionech.

Masaryk

Masaryk se oproti předchozímu víkendu propadl o 42 procent. Rekordman mezi držiteli Českých lvů se promítal v 96 kinech, přišlo na něj 43.071 diváků a tržby činily 6.3 milionů korun. Vzhledem k tomu, že jde de facto o artový historický film a o dost specifické téma, je to ale stále velmi solidní úspěch. Celkově už drama Julia Ševčíka utržilo přes 22 milionů korun. Na film přišlo přes 157 tisíc diváků.

Logan: Wolverine válí u recenzentů i diváků.

O třetí příčku svedl boj Logan: Wolverine a Kong: Ostrov lebek. Poněkud lépe z toho vyšlo loučení X-Men mutanta Wolverina, který se promítal v 54 kinech, přišlo na něj 20.952 diváků a tržby dosáhly 3.19 milionů korun. "Konga" vidělo v 82 kinech 19.379 fanoušků akčního žánru. V pokladnách nechali 3 miliony korun. Celkově Wolverina v českých kinech vidělo téměř 150 tisíc diváků, na "Konga" přišlo necelých 60 tisíc. Což odpovídá "trendu" z USA a zbytku světa. Logan: Wolverine stál tvůrce 97 milionů dolarů a celkem utržil 524 milionů. Kong: Ostrov lebek vyšel na vysokých 185 mega a zatím do pokladen připlulo necelých 260 milionů dolarů.

Článek aktualizujeme.