US tržby: Z nové verze Krásky a zvířete je hotové monstrum!

20.3.2017 /16:30/

U Disneyho si mohou gratulovat. Jejich nejnovější hraná variace animované klasiky přepsala historické žebříčky. Snímek otevřel za ohromných 170 milionů dolarů, což je vůbec nejvíc, co se kdy přístupnému filmu v březnu povedlo.

Stejně tak jde o nejlepší jarní otvírák. A i mezi hranými adaptacemi Kráska a zvíře jasně dominuje. 170 milionů za víkend je dalece před ostatními - první Alenka měla před sedmi lety "jen" 116 milionů, nedávná Kniha džunglí 103.

I zbytek světa se neflákal. Celosvětově má nová Kráska a zvíře po pouhých pár dnech 350 milionů dolarů. Přestože se tak mohl rozpočet 160 milionů jevit vražedně, studiu se několikrát vrátí. Kong: Ostrov lebek logicky musel vyklidit první pozici a spokojit se tentokrát se stříbrnou pozicí. Propad o 52% není úplně ideální, protože má na domácím trhu zatím vyděláno jen 110 milionů, což zdaleka nestačí na 185 milionový rozpočet. Celosvětově už sice padla čtvrt miliarda, pořád je to ale polovina toho, co studio potřebuje.

Logan: Wolverine

To třetí Logan má naopak důvod k úsměvu. V Americe jde o nejúspěšnější sólovku Wolverina vůbec. Celosvětově už má film přes půl miliardy, což z něj v tuhle chvíli dělá třetí nejvýdělečnější film X-Men série. A bude druhý, protože od Apokalypsy ho dělí pouhých 20 milionů dolarů. Na Budoucí minulost, která vydělala ohromných 747 milionů, se ale nejspíš nedotáhne.

Jediným dalším nováčkem v TOP10 je The Belko Experiment na sedmém místě. Zábavně vypadající žánrová hříčka, v níž je skupinka zaměstnanců držena v uzavřeném domě a kdo chce přežít, ten musí vyřídit jiné, nevyužil svůj potenciál. Recenze si pochvalují některé scenáristické nápady a momenty, celek ale není dostatečně promyšlený, aby to pořádně fungovalo. Startovné za pouhé 4 miliony přesto asi studio nenaštve, protože rozpočet byl o pouhý milion vyšší. Na videu to filmu bude slušet mnohem více.

