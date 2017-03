Připravuje Eddie Murphy pokračování hitu Cesta do Ameriky?

20.3.2017 /12:00/

V 80. letech platil Eddie Murphy za komediální megastar (a to tak velkou, že i splácanina typu Zlaté dítě na sebe bez problémů vydělala). V posledních deseti letech Murphyho kariéra stagnuje. Je proto čas oprášit staré hity.

Již dlouhá léta se mluví o Policajtovi v Beverly Hills 4, kde se studiu nedaří hnout z místa. Podobně jsou na tom pokračování Dvojčat, v němž by si měl Eddie Murphy zahrát bratra původních hrdinů Arnolda Schwarzeneggera a Dennyho Devita. Bývalého krále komedie zřejmě přestalo čekání bavit, neboť podle posledních zpráv sám začal pracovat na pokračování hitu Cesta do Ameriky, v němž v roce 1988 poznával coby africký princ kouzlo USA.

Spekulace o přípravách dvojky se začala šířit poté, co se na oficiálním Murphyho Twitteru objevil tweet "Pokračování Cesty do Ameriky?". Záhy byl nejen tweet, ale i celý účet smazán. Server TMZ, který o Cestě do Ameriky 2 jako první informoval, po krátkém vyšetřování přišel s tím, že Murphy má na sociální sítě speciální tým a příspěvek o dvojce komediální hitu od něj neměl zelenou. Podle všeho byl v plánu, ale ne dokud Murphy nedopíše scénář.

V roce 2011 nám Murphy (v jinak průměrném) Mistrovském plánu připomněl, že mu to stále hodně vtipně kecá, když mu to scénář dovolí. Cesta do Ameriky 2 by mohla být vytouženým návratem do komediální extraligy. Pokud na to tedy Murphy stále má. A jestli o tom dokáže přesvědčit studio. Získat finance po všech těch propadácích nebude dvakrát jednoduché.