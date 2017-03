Plán útěku 2 má režiséra a nabírá obsazení

18.3.2017 /12:00/

První Plán útěku byl velmi příjemná ozvěna akčních osmdesátek. Snímek sice v Americe propadl, celosvětově ale vydělala 137 milionů dolarů. A protože 40 přiteklo z Číny, připravuje se dvojka v americko-čínské koprodukci.

Na začátek je třeba říct, že nás vizuálně tentokrát čeká skromnější podívaná. Plán útěku měl rozpočet 50 milionů dolarů, dvojka si musí vystačit jen s 20. Tomu odpovídá i výběr režiséra, který je z druhé cenové. Plán útěku 2 natočí Steven C. Miller, jehož jméno něco řekne leda fanouškům Bruce Willise, kteří ještě nad svým oblíbencem nezlomili hůl - právě Miller s Willisem natočil dvě videobéčka z poslední doby. Extraction byla čirá zoufalost, na Marauders už se ale dalo dívat, tak třeba se Miller v případě nového filmu vybičuje k ještě lepšímu výkonu (zatím lze mluvit o vzestupné tendenci). Dobré je, že u projektu zůstal scénárista Miles Chapman, který napsal i první díl.

Stallone si zopakuje roli Raye Breslina a i když se původně mluvilo o tom, že předá útěkové žezlo někomu novému (a on bude jen asistovat v pozadí), nyní to vypadá na hlavní roli. Vrátí se i 50 Cent, nové postavy naopak zastoupí Jaime King (Goldie a Wendy ze Sin City) a Dave Bautista (Strážci Galaxie, Marauders). Vzhledem k zastoupení čínské strany se očekává i nějaký ten"orientální vklad". Uvidíme, jakou lokální hvězdu se filmařům podaří ulovit. Pokud jde o Arnolda Schwarzeneggera, jeho opáčko je zatím nejisté.

Je jisté, že s tak nízkým rozpočtem a zajištěním uvedení filmu v Číně si Plán útěku 2 vydělá. Teď ještě aby potěšil fanoušky. Bautista je fajn posila, pořád to ale není správný parťák pro útěk z vězení (spíš bych ho viděl na jednoho z bachařů). Když už je u kormidla Miller a Sly projekt jistí, co takhle ukecat Willise? Jejich fanoušci by nepochybně takovou týmovku ocenili.