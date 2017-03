11. týden-kinopremiéry: Kráska a zvíře, Rolling Stones v Latinské Americe a pornoherec Rocco za kulisami

16.3.2017 /17:00/

Šesti dnešním premiérám vévodí hraná verze Disneyho animované oscarové klasiky Kráska a zvíře (1991). Na své si přijdou též milovníci artovek (Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho, Glory), skupiny Rolling Stones a dokumentární tvorby (Rocco, Díra v hlavě). Máte z čeho vybírat.

Kráska a zvíře

Romantický příběh o krásce a zvířeti má nové filmové provedení. Po nevýrazném francouzském snímku z roku 2014 se o slovo hlásí studio Disney, které má na svědomí proslulou animovanou verzi s dvěma Oscary na kontě. Po digitálně-hrané a veleúspěšné Knize džunglí (2016) tedy dochází i na Krásku a zvíře (2017). Muzikál s živými herci zjevně opisuje svého staršího animovaného bratříčka. Média rozvířila zpráva o homosexuální postavě. Ale ve výsledku mnoho povyku téměř pro nic.

Trailer:

Cituji z recenze Františka Fuky: "Přiznávám, že mi uniká důvod, proč takovýto film natáčet. Pokud někdo miluje původní animovanou verzi, pak je pro něj její exaktní hraná reimaginace v lepším případě bizarnost, v horším případě svatokrádež. Co mi vadí mnohem více než sexuální orientace postav, to je celková ztráta tempa a emocionální hloubky dvou ze tří hlavních postav: Belle je OK, ale problém jsem měl se Zvířetem i s Gastonem. V původním animáku je Zvíře pomocí mistrné zkratky načrtnuto chvílemi jako strašidelná zrůda, chvílemi jako rozmazlený teenager. Animák mezi těmi dvěma polohami mistrně osciluje, často několikrát během jediné scény. V novém filmu to funguje mnohem hůř."

Všechny recenze Krásky a zvířete si přečtete zde. Známka je prozatím na 71 procentech.

Rocco

I v prostředí pornoprůmyslu se dá natočit film, který se nesoustředí na explicitní nahotu a jde pod kůži. Dokládá to francouzský celovečerní dokumentární snímek Rocco (2016). Autoři v něm sledují italskou pornolegendu Rocca Siffrediho, který se zpovídá ze závislosti na sexu, z touhy s tím kvůli manželce a dětem skoncovat a neschopnosti tak učinit.

Trailer:

Z recenze Františka Fuky: "Někteří diváci budou možná šokováni tím, že vznikl film, ve kterém se mluví o souložení a je v něm souložení vidět. Na internetu ale rozhodně najdete (zdarma) mnohem brutálnější věci a film rozhodně není o tomhle. A o čem tedy Rocco je? Částečně o tom, jak Rocco vypráví o svém životě. Velmi intimní věci, které možná ještě nikomu nevyprávěl - například jak orálně znásilnil kamarádku své matky na smuteční oslavě (po smrti té matky). A jiné historky o tom, jak je otrokem svého penisu a porno je pro něj způsobem, jak nezešílet. Inu, Rocco určitě není "normální", ale rozhodně není hloupý."

Všechny recenze Rocca si přečtete zde. Prozatím 70 procent. Snímek je přístupný od 18 let.

Jen dnes si v kinech po celé České republice budete moci vychutnat dokument The Rolling Stones Olé, Olé, Olé! (2016), mapující loňskou koncertní šňůru rockových harcovníků po Latinské Americe. Je to prvotřídně natočené, takže si doslova sáhnete na vrásky hudebních legend. Snímku dominuje legendární vystoupení v kubánské Havaně. To se do českých kin dostalo loni v září pod názvem Rolling Stones: Havana Moon (2016) coby přenos. Alternativní obsah v kinech táhne, dvakrát tolik, když může nabídnout značku s legendárním rudým jazykem.

Artovou podívanou od našich severských kolegů představuje finský černobílý snímek z prostředí boxu Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho (2016). Ten člověk skutečně žil, jenže se v roce 1962 před veledůležitým zápasem kariéry zamiloval... A právě romanci rozervaného boxera přináší černobílý retro snímek režiséra Juha Kuosmanena, který tímto dílem na poli celovečerní tvorby debutuje. A dle dosavadních ohlasů (cena na festivalu v Cannes) jde o pozoruhodný počin. Mrkněte na ohlasy serveru Rotten Tomatoes.

Glory

Dále můžete vyrazit na bulharsko-řecké komorní drama Glory (2016), které pojednává o železničáři a jednom (ne)šťastném nálezu. Chlápek najde u kolejí obrovský balík peněz, rozhodne se je odevzdat a za odměnu dostává hodinky. Kariéristka z PR oddělení Ministerstva dopravy ale mezitím omylem ztratí hodinky, ke kterým měl hluboký citový vztah. Dramatická satira začíná.

Díra v hlavě

Na závěr představujeme dokumentární film Díra v hlavě (2016) věnující se opomíjeným dějinám cikánů za druhé světové války. Ti byli podobně jako Židé určeni k likvidaci. Režisér Robert Kirchhoff vyzpovídal poslední přeživší a zaměřil se jejich současné životy.

Trailer:

"Myslím, že to, co pomohlo Romům a Sinti během pronásledování za druhé světové války přežít, je nematerializovaný vztah ke světu, k bytí, k času. Jejich vnitřní svoboda je jakýmsi darem iracionality nebo kultury. Rozhodl jsem se zaznamenat, jak se s vlastní historií Romové a Sinti vy­pořádávají 70 let od skončení války. V otevřených epizodách jsem hledal to, co mě na tématu fascinovalo, vůli a svobodu. Bez ilustrací a archivních materiálů. Jizvy viditelné i neviditelné jim připomínají, aby nezapomněli - oni ani my."

