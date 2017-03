"Ant-Man" Paul Rudd v České republice natáčí válečný příběh špióna s baseballkou

15.3.2017 /16:00/

Ještě dva dny se bude v pražských lokacích prohánět představitel filmového Ant-Mana Paul Rudd, hvězdný Guy Pearce, Mark Strong nebo uhrančivá Sienna Miller. Válečné drama "The Catcher Was a Spy" režíruje Ben Lewin (Ally McBeallová).

Příběh baseballového hráče, trenéra a špióna Moe Berga sepsal na základě knižní předlohy Robert Rodat, autor scénáře k filmu Zachraňte vojína Ryana (1998). Inspiroval se knihou Nicholase Dawidoffa "The Catcher Was A Spy: The Mysterious Life of Moe Berg".

Paul Rudd v Praze natáčí historické drama o špiónovi s baseballkou Moe Bergovi.

O natáčení v České republice, kde produkce utratí zhruba 100 milionů korun, informoval web Borovan.cz. Na vzniku snímku The Catcher Was a Spy se výraznou měrou podílejí též tuzemští profesionálové, ze 150 členného štábu tvoří 140 filmařů. Výkonným producentem je Václav Mottl z Czech Anglo Productions, zvuk má na starosti Petr Čechák. Členkou štábu je například též maskérka Andrea McDonald, která byla nominována na Českého lva. Práce kaskadérů koordinuje Radek Bruna.

Snímek z pražského natáčení (Czech Anglo Productions).

Václav Mottl informoval, že v České republice štáb od letošního února celkově stráví 26 natáčecích dnů. Pražské a české kulisy mají zastoupit historický Washington, New York, Tokio, Řím nebo Alpy.

Moe Berg, o jehož životě The Catcher Was a Spy pojednává, byl jedním z nejzvláštnějších lidí, kteří kdy hráli baseball. Americký Žid vystudoval prestižní Kolumbijskou univerzitu a Princeton a dal se na baseball, jemuž se věnoval jako aktivní hráč i trenér. Pro svou inteligenci si jej vybraly tajné služby. Po útoku na Pearl Harbor byl vyslán na nebezpečnou dráhu špióna, aby vypátral, jak daleko jsou nacisté s vývojem válečného jaderného programu. Za své služby byl Moe Berg vyznamenán "Medal of Freedom", kterou odmítl. Posledních 20 let života strávil v ústraní. Zemřel 29. května 1972 ve věku 70 let.