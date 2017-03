15.3.2017 /14:00/

Jednou na to dojít muselo - chystá se reboot Matrixu

Bylo jen otázkou času, než se v Hollywoodu odváží přijít s novou verzí nejzásadnějšího akčního filmu devadesátých let. Pár let zpátky to ještě vypadalo, že se originální trilogie dočká rozšíření od původních autorů.

Sestry Lana a Lilly Wachowské (ano, nezapomínejme, že z bratrů už jsou dávno sestry) údajně pracovaly pár let zpátky na nové trilogii, která by navázala na původní filmy. Nakonec z toho nic nebylo a na vině pravděpodobně je sci-fi Jupiter vychází, jíž autorky uvedly do kin dva roky zpátky. Snímek finančně propadl a i v hodnocení se mu diváci vysmáli. Studio Warner Bros., které vlastní na značku práva, přirozeně nechce legendární Matrix nechat bez využití a připravuje proto reboot. K jeho napsání byl povolán scenárista Zak Penn (X-Men: Poslední vzdor, Neuveritelný Hulk), kandidátem na nového tahouna je herec Michael B. Jordan, který v roce 2015 zazářil ve sportovním dramatu Creed. Michael B. Jordan se Sylvesterem Stallonem ve filmu Creed Než začnete lámat ruce nad tím, že nám chtějí Warneři zmrzačit jeden z nejzásadnějších akčních filmů všech dob, je třeba dodat, že nemusí být tak zle. Nezapomínejme, že reboot není remake. Remake si bere za cíl předělat původní film, kdežto reboot se snaží jít vlastním směrem. Příklad - nových Sedm statečných je klasický remake, který se většinu času drží děje i vývoje původního filmu. Nová Planeta opic je naopak reboot. Vzala základní myšlenku a staví na ní úplně nové dějové linie s novými hrdiny (což samozřejmě neznamená, že se v některých bodech neprotne s originálem). Pokud jde tedy o reboot Matrixu, neměl by se přímo vázat na původní filmy. Současně ale možná studio zachová postavy. Spekuluje se, že smyslem nového Matrixu bude odstartování filmového universa (což je nyní díky Disneymu hodně populární), přičemž by v následujících letech mohly následovat sólovky jednotlivých postav. Jako první byl zmíněn Morpheus. Těšíte se na reboot Matrixu? Rozhodně!

Nejsem si jistý.

Ano, ale jen v případě, že půjde vlastní cestou.

Ne, původní trilogie reboot nepotřebuje. Váhám, jak se k tomu postavit. Původní film je bez debat geniální, pokračování už ale takovou díru do světa neudělala. A filmy s různými hrdiny propojené virtuálním Matrixem, to je určitě lákavá myšlenka. Vše bude do velké míry záležet na tom, kdo se projektu ujme jako režisér. Nějaké tipy?