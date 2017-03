Muž z oceli 2: Warneři doufají, že snímek natočí Matthew Vaughn

15.3.2017 /12:00/

Superman byl první, kdo se v rámci nově vznikajícího DC universa dočkal své sólovky a v následujících letech by mělo do kin dorazit pokračování.

Snímek je zatím ve fázi "jednou by to mělo studio natočit", přičemž v tuhle chvíli nemá ani datum premiéry. U Wanerů to každopádně myslí s druhou sólovkou Supermana vážně a již nějakou dobu hledají pro Muže z oceli 2 režiséra. Nyní se zaměřili na jméno, které by filmu jednoznačně slušelo.

Server Collider přišel se zprávou, podle které se studio snaží k režii přemluvit Matthew Vaughna. Zatím se o spolupráci jen jedná a je dost možné, že Vaughn nakonec na sólovku Supermana nekývne. Jde o to, že měl kdysi zájem o natočení prvního dílu, chtěl ho však pojmout hodně odlehčeně (konkrétně Warnerům řekl, že by neměli dělat vážnou verzi ve stylu Temného rytíře, protože Superman by podle něho měl být barevný a zábavný).

I pokud jednání nedopadne, u Warnerů údajně hodlají Vaughna využít pro nějaký jiný projekt. Není se co divit. Rozpačité dosavadní reakce na jejich komiksové filmy by podobný talent užily. Ostatně, Vaughn má na kontě Kick-Ass a X-Men: První třída, takže své kvality pro téma již projevil.