US tržby: Nový Kong zažil rozpačitý start, Wolverine potvrdil silnou pozici

13.3.2017 /13:00/

Znáte tu o tom, že je sklenice buď poloprázdná nebo poloplná? Přesně tak se lze dívat na úvodní víkend očekávané dobrodružné fantasy Kong: Ostrov lebek.

U hodně drahých filmů první víkend rozhoduje a v zásadě se dá start rozdělit do tří kategorií. Filmy, které během premiérového utrží méně než padesát milionů, jsou rovnou v háji. Může je zachránit zbytek světa, ale je jisté, že se doma nezaplatí. A často jsou starty opravdu příšerné - viz například z poslední doby Bohové Egypta (rozpočet 140 milionů, otvírák za 14) a Velká čínská zeď (rozpočet 150 milionů, otvírák za 18). Když film otevře od nějakých padesáti do osmdesáti milionů, má už šanci na úspěch. A cokoli výš je jistý hit. Očekávaný Kong: Ostrov lebek se svým startem trefil do středu.

Start za 61 milionů dolarů rozhodně není špatný. Studio má jistotu, že nenatočilo průser. Bude to ale studiu stačit? Toť otázka. Kong totiž nebyl vůbec levný (rozpočet 185 milionů) a taková Godzilla tři roky zpátky otevřela za 93 (a to byla levnější). I záběr ze zbytku světa je "jen" slušný - z ostatních trhů Kongovi přistálo na účtě 81 milionů dolarů. Zatím to vypadá, že se film maximálně doškrábe v celosvětových tržbách na nějakých čtyři sta milionů dolarů. Což bude tak tak, aby se všem vrátily vložené investice.

Přestože si Kong ukousl velkou část víkendového koláče, ani Logan nestrádal. Musel se sice odklidit na druhou pozici s propadem o 57%, stále ale dobře vydělává. Celosvětově má již 438 milionů dolarů, což znamená, že mu stačilo pouhých deset dní k tomu, aby na tržbách překonal obě předchozí sólovky (první vydělala 373 milionů celosvětově, druhá 414). Na zisky Deadpoola eRkový Wolverine nejspíš nedosáhne (rozhodně ne na domácí půjde, kde měl ukecaný žoldák za tu samou dobu vyděláno již o 84 milionů více), v rámci celkových tržeb se ale bez problémů protlačí přes půl miliardy a stane se tak jedním z nejúspěšnějších dílů X-Men série vůbec.

Neskutečně dobře si vede fantasticky hodnocený horor Uteč, který se o třetím víkendu propadl o pouhých 25% a jen ve Státech už má vyděláno 111 milionů (a to stál 4.5!). Levné horory, to je zkrátka ta nejlepší investice.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.