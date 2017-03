Kong: Ostrov lebek láká na parádní tématické ceny (SOUTĚŽ)

12.3.2017 /11:45/

Ve čtvrtek zaútočil legendární a obávaný opičák v novém blockbusteru Kong: Ostrov lebek (2017). Fanoušci monster, pohrávajících si s lidskými figurkami, válečných klasik a trikových efektů jsou v pozoru. Kinobox vám ve spolupráci s distributorem filmu, společností Freeman Entertaiment CZ, přináší soutěž o lákavé tématické ceny a volňásky do kina.

"Výborným nápadem je použití dobového rock and rollu, takže když se sálem rozezní hudba Iggy Popa, Creedence Clearwater Revival, Davida Bowieho nebo Black Sabath, vše duní tím správným způsobem. Atmosféra snímku je naprosto vynikající," komentuje uživatel Kinoboxu Sheldon po návštěvě předpremiéry. lamps si přisazuje: "Dobrodružná pastva pro oči, k níž nedokážu cítit navzdory primitivnímu scénáři a neserióznosti žádné negativní emoce. Velký náhul, který se s ničím nemaže a každičký investovaný dolar dokáže zužitkovat do ohromujícího vizuálu a impozantního sedmdesátkového feelingu."

Kong: Ostrov lebek se zdá být vděčnou popcornovou zábavou, která rozhodně neurazí a splní očekávání. Už jste snímek viděli? Nejste rozhodnuti? Potom pro vás máme jedinečnou příležitost zasoutěžit si o volňásky do kina a další tématické ceny k filmu. Dárky pro osm výherců jsou následující.

2 šťastlivci se mohou těšit na termosku s motivem filmu Kong: Ostrov lebek.

2x lahev s motivem filmu + 2x lístek do sítě multikin CineStar

2x tričko s motivem filmu + 2x lístek do sítě multikin CineStar

4x lístek do sítě multikin CineStar

2 šťastlivci se mohou těšit na tričko s motivem filmu Kong: Ostrov lebek.

Jaká jsou pravidla soutěže? Do pondělí 20. března 2016 do 12:00 napište 3 nové komentáře k filmům (delší než 250 znaků) a na e-mail soutez@kinobox.cz (předmět: "kong") zašlete váš nick name. Osm výherců se může těšit na jednu z níže uvedených cen.

Tak vydatně komentujte a hodnoťte snímky. Držíme vám palce, ať jste těmi šťastlivci právě vy.