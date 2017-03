Avatar 2: Premiéra v roce 2018? Zapomeňte.

11.3.2017 /18:30/

Avatar měl premiéru před osmi lety a od té doby nás James Cameron pravidelně zásobuje informacemi o pokračováních. A současně se posouvá datum premiéry.

Avatar 2 měl do kin dorazit už několikrát. Poslední oznámenou premiérou byl prosince 2018. K tomu ale nedojde. James Cameron oznámil, že přípravy znovu nabraly zpoždění a snímek proto plánovaný vstup do kin nestihne.

Upřímně, není to žádné překvapení. Ještě nepadla první klapka a jen post-produkce filmu nemalou dobu zabere. Proto už nějakou dobu bylo jasné, že se příští konec roku ani stihnout nemůže. Nějaké nové datum premiéry? Zatím ne. Je ale jisté, že u Foxů z dalšího posunu mít radost nebudou. Diváci se sice nepochybně na pokračování do kina pohrnou, ale není dobré přijít až příliš pozdě (viz to, jak po letech málokoho zajímal druhý Den nezávislosti).

V tuhle chvíli každopádně stále platí, že nás čekají hned čtyři pokračování (Avatar 2 až 5), ke všem by měl mít Cameron už hotový scénář a opravdu jde jen o to, aby se konečně začalo natáčet. Tak třeba to vyjde příští rok...