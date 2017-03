Jurský svět 2: První obrázek a s ním i nová postava

13.3.2017 /18:00/

Režisér snímku Jurský svět 2 J. A. Bayona na svém Twitteru zveřejnil první fotku z natáčení, na kterém je vidět i neznámá malá dívka zvaná Lucy.

Do svých rolí se vrací Chris Pratt a Bryce Dallas Howard. Kromě nich se na plátně objeví i Toby Jones, Justice Smith, Rafe Spall, Ted Levine, Daniella Pineda, Geraldine Chaplin a James Cromwell.

Děj snímku vychází z původní myšlenky od postavy Alana Granta (Sam Neill) z původního Jurského parku: „Dinosauři a lidé, dva druhy, které dělí 65 milionů let evoluce jsou vrženi do společného světa. Jak bychom mohli mít třeba i tu nejmenší možnou představu o tom, co čekat?“

"Každý příběh je jiný a vy musíte najít u každého z nich jeho podstatu a tu převést na plátno,“ uvedl režisér Bayona. „Pokračování Jurského světa je příkladem úžasné filmařské spolupráce a to nejen s Colinem Trevorrowem, ale i se Stevem Spielbergem a Frankem Marshallem. Je to jejich dítě stejně jako moje. Sdílíme pohledy a spolupracujeme, abychom ten příběh oživili.“

Natáčení Jurského světa 2 je v plném proudu, takže další obrázky a informace budou jistě přibývat. Producenty jsou Frank Marshall a Steven Spielberg. Česká premiéra je zatím stanovena na 21. června 2018.