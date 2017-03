Muž vejde do baru a začne se svlékat. Bio Buddy uspěl v populární soutěži krátkých filmů v USA

10.3.2017 /16:30/

Krátký film Bio Buddy (2016), který režíroval Jan Chramosta a Janek Cingroš z POPOJEDEM!, zaznamenal nebývalý úspěch na mezinárodním finále soutěže 48 Hour Film Project. Autoři měli za úkol vymyslet a natočit za 2 dny krátký film. V americkém Seattlu převzal Jan Chramosta cenu za nejlepší režii. Mezi 150 snímky z celého světa se Bio Buddy umístil těsně pod vrcholem a obdržel druhou cenu. Film se podívá na festival do Cannes a Chramosta věří, že mu to pomůže se sháněním peněz na jeho celovečerní debut.

Bio Buddy, snímek s nečekanou novinkou a perfektními hereckými výkony (v hlavní roli Petr Vaněk), byl jedním z tisíce filmů natočených po celém světě pro 48 Hour Film Project. Do světového finále se dostal po výhře pražského kola a pro české filmaře je dvojité ocenění obrovským úspěchem. Bio Buddy se díky tomu představí spolu dalšími devíti nejúspěšnějšími krátkými snímky na letošním festivalu v Cannes.

Nikola Orozovič a Jan Chramosta.

Režisér Jan Chramosta, který ceny v USA převzal, je pochopitelně nadšený. “Už když bylo ohlášeno, že byl náš film vybrán pro projekci v Cannes, cítili jsme se jako vítězové. Konkurence byla ohromně silná. Patřit do skupiny mezi deset světově nejlepších by nám bohatě stačilo. Když jsme na udílení cen proměnili dvě ze čtyř nominací, cítil jsem se jako ve snu. Ohromná radost z ocenění se mísila se smutkem, že se mnou v tu chvíli není moje žena, protože čeká děťátko a dlouhá cesta by byla risk. Rád bych poděkoval všem kamarádům, kteří se na filmu podíleli, a moc se těším, až všichni společně náš úspěch oslavíme. Upřímně doufám, že nám ocenění pomohou získat důvěru při shánění finanční podpory na celovečerní film, thriller Promlčeno. Máme napínavý scénář, skvělé herecké obsazení, ale už to není film, který by se dal natočit za víkend a za pár tisíc,“ dodává režisér Chramosta.

Krátký film Bio Buddy se v Čechách stal za pouhý měsíc nejvíce sdíleným krátkým filmem na sociálních sítích. Přehrát si jej můžete zde.

Soutěžní festival 48 Hour Film Project Praha, který pořádají Petra a Paul Ratner, se letos v Praze uskuteční již posedmé. Nově si na své přijdou i filmaři z Brna a okolí, kam se přehlídka též rozšíří.