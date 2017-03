Recenze: Ultimate Beastmaster - netflixovský pokus o vlastní Ninja Factor

10.3.2017 /13:00/

Netflix je na vrcholu, vydělává celosvětově ohromné částky a může si dovolit investovat do kdejakého projektu. Pod produkčním dohledem Sylvestera Stalloneho nově vznikla série inspirovaná Ninja Factorem, v níž týmy několika zemí soupeří o to, kdo porazí "bestii" a získá titul nejlepšího z nejlepších.

Ultimate Beastmaster se sice oficiálně k Ninja Factoru nijak neváže, inspirace se ale nezapře. A po vzoru "předělávek" je tu všeho víc. Samotná stavba je opravdu obří a působí jako nějaká přehnaná atrakce v drahém lunaparku. Hry se účastní 6 zemí (Spojené státy, Brazílie, Japonsko, Jižní Korea, Německo a Mexiko), přičemž v jednotlivých epizodách soutěží 12 odvážlivců (po dvou z každé země) a hrají o 10 tisíc dolarů. Vítěz zároveň postupuje do finálního kola, kde ti nejlepší ze všech epizod změří síly a ultimátní vítěz si odnese 50 tisíc dolarů. Finalistů je devět, první série má deset epizod (v devíti se vybírají finalisté, v desátém spolu bojují o titul).

Trailer:

Pokud jde o samotný průběh, skládá se každá epizoda ze čtyř kol, kdy jsou postupně hráči eliminováni (do čtvrtého kola postupují jen dva) a není nutné dojít na konec jednotlivých kol (většině soutěžících se to ani nepovede). Hlavní je urvat co nejvíce bodů. Zmínit je třeba také to, že každá zem má vlastní dva moderátory, kteří komentují dění ve svém rodném jazyce.

A teď k tomu, jak celá soutěž funguje v praxi. V prvé řadě je třeba potoknout, že Sylvester Stallone se v soutěži téměř nevyskytuje. Byl sice hlavní tváří kampaně a show zaštítil jako producent, během deseti epizod se však ukáže jenom dvakrát a víceméně vždy řekne jen to, co v traileru. Nic proti tomu, ale nabízelo se, aby alespoň na konci pogratuloval vítězi. Což se nestane.

Americkými moderátory jsou herec Terry Crews a moderátorka Charissa Thompson. A tady máme první zádrhel. Moderátorský základ "soutěžící spadne a moderátor vykřikne 'To byl pád!'" zvládají, nic víc ale do pořadu nepřinesli. Chemii nemají prakticky žádnou, pohotových hlášek také vypálí minimum a i zapálení je spíše umělé než upřímné. Nejsou vyloženě straší, ale podobně rutinní výkon by dokázal na jejich místě odvést kdokoli (a v porovnání s moderátory jiných zemí jsou chvílemi až komicky toporní).

Jednotliví soutěžící mají své medailonky, přičemž největší prostor má podle očekávání americká strana. Což nutně nevadí. Samotní hráči jsou barvitá sebranka, která plní základní funkci (někdo je sympaťák, jinému budete přát pád). Možná by nebylo na škodu příště vybrat i výstřednější typy, účastníci soutěže svou část nicméně zvládají. Horší je to se samotnou "bestií". Že není úplně fér, to je jedna věc (například finále je postavené čistě na horolezectví), ale některé části jsou až komicky nedomyšlené. Například takzvaný trávicí trakt bestie je dlouhá trubka, kterou se soutěžící musí rychle dostat na její konec, než se potopí do vody (a na konci ještě přeskočit na další plošinu). Když jde člověk první, trubka je kompletně suchá. Další soutěžící už to štěstí nemá a již tak komplikovaná část je prakticky nepřekonatelná (a pro mnohé hráče i byla).

Někdy se měnily i části na trati (řetěz s pletenou částí střídalo kompletně pletené lano, v úvodu byla pozměněna úvodní překážka atd.), ale to jsou spíše detaily. Jako celek ale není "bestie" vůbec špatná. Působí impozantně, nabízí řadu opravdových výzev a po chvíli se přeci jen divák přistihne, že fandí/zatíná zuby. Jednoznačným zklamáním je ale finální souboj těch nejlepších, který se znovu odehrává v těch samých disciplínách. Tam se změna nabízela, ale tvůrci toho bohužel nevyužili.

Ultimate Beastmaster by užil lepší moderátory, o něco dotaženější překážky a šikovnějšího střihače (když vám soutěžící už potřetí opakuje to, čeho chce dosáhnout, je to na facku). I přes své nedokonalosti ale baví a pokud se tvůrci z chyb první sezóny poučí, mohla by to být příště opravdová bomba.

Hodnocení 1. série: 60%