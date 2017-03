Mizerové 3 přišli o režiséra

9.3.2017 /14:15/

Pokračování po letech je ošemetná věc. Když ale naskočil do vlaku jménem Mizerové Joe Carnahan (Mezi vlky, A-Team), svitla naděje, že by třetí díl oblíbené série mohl dopadnout dobře. Bohužel už Carnahan u projektu není.

Podle THR Carnahan pustil Mizery 3 k vodě kvůli nedostatku času (projekt už se poměrně dlouho táhne) a možná i pro kreativní neshody. Minimálně to první bezesporu sehrálo roli. Snímek měl původně putovat do kin už minulý měsíc, pak se ale přesunul na červen 2017, později na leden 2018 a momentálně má datum premiéry až v listopadu 2018. Podobné zdržovačky pro režiséra znamenají, že víceméně nedělá na ničem jiném a to se dá samozřejmě vydržet jen určitou dobu. Studio je proto zase na začátku a pokud chce stihnout příští listopad, musí urychleně najít náhradu.

Dobrou zprávou je, že se filmu nedávno oficiálně upsal Will Smith. Martin Lawrence je přirozeně také na palubě, od něj se ale ani nic jiného čekat nedalo (Mizerové jsou de facto jediný opravdu velký hit jeho kariéry).