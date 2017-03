Václav Marhoul začne točit Nabarvené ptáče. Stellan Skarsgård potvrdil, Harvey Keitel je v jednání!

9.3.2017 /11:45/

Po letech příprav a shánění financí začne režisér, scenárista a producent Václav Marhoul natáčet adaptaci kontroverzního díla polského spisovatele Jerzy Kosińského Nabarvené ptáče. Snímek s odhadovaným rozpočtem 160 milionů korun by měl do kin vstoupit v září za dva roky. A jak autor sdělil médiím na včerejší tiskové konferenci, budou v něm hrát mezinárodní hvězdy stříbrného plátna.

Hlavní roli ztvární v Nabarveném ptáčeti devítiletý Petr Kotlár.

Marhoulovi účast na natáčení potvrdil Stellan Skarsgård (Nymfomanka, Muži, kteří nenávidí ženy) nebo Udo Kier (Iron Sky, Armageddon). Scénář Nabarveného ptáčete zaujal též herce Harvey Keitela (Mládí, Grandhotel Budapešť), jehož účast je v jednání. V nejdůležitější hlavní roli se představí devítiletý Petr Kotlár z Českého Krumlova. Součástí mezinárodního obsazení je dále Rus Aleksej Kravčenko (Jdi a dívej se), z českých herců například Petr Vaněk, Radim Fiala, Jitka Čvančarová, Filip Kaňkovský a další. V jednání je účast dalších dvou hvězd světové kinematografie, herců z Německa a Slovenska, kteří budou průběžně potvrzováni.

Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost...

Přestože samotné dílo od svého vydání v roce 1965 způsobovalo a stále způsobuje silné kontroverze, dostalo se mu světového ohlasu i mnoha prestižních literárních cen. Jde o první a nejslavnější román Jerzy Kosińského (Byl jsem při tom), výrazného světového spisovatele 20. století.

Václav Marhoul

„Román Nabarvené ptáče mě svého času, stejně jako milióny čtenářů po celém světě, zasáhl natolik, že jsem se v polovině roku 2008, po dokončení celovečerního filmu Tobruk, rozhodl vyvinout veškeré své úsilí a um na to, abych získal filmová práva právě k tomuto dílu. To se nakonec podařilo,“ zavzpomínal na začátek náročného projektu Václav Marhoul.

„Byly okamžiky, kdy mě zavalil pocit, že to nedokážu, že jsem si na záda naložil moc,“ přiznal Václav Marhoul v jednom z rozhovorů. Klíčový impulz, motivaci do další práce a potvrzení kvality scénáře přineslo v květnu 2013 udělení Zvláštního uznání poroty v rámci vyhlášení vítězů scenáristické ceny ScripTeast / Ceny Krzysztofa Kieślowského na festivalu v Cannes. Součástí příprav bylo také zhruba osm tisíc kilometrů, které Václav Marhoul během tří let najezdil po Polsku, Ukrajině, Česku a Slovensku s cílem najít vhodné lokace. Ovšem za vůbec nejhorší fázi sám Marhoul označil více než čtyři roky trvající shánění potřebných přibližně 160 milionů korun do rozpočtu filmu.

Ukrajinské obhlídky s architektem Janem Vlasákem.

Pro svůj projekt Nabarvené ptáče Václav Marhoul odmítá označení válečný film. Stejně tak, že se jedná o film o Holokaustu. Vzpomíná, že když v roce 2010 začal psát scénář, vůbec netušil, jak nadčasové poselství o osamělém putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války nabyde na ještě vetší aktuálnosti. Nedávné události v Evropě – migrační krize, šíření xenofobních předsudků a nenávisti bez znalosti faktů… ještě umocnily naléhavost jeho sdělení.

Nabarvené ptáče bude po realizační stránce v mnoha ohledech výjimečný film, což dokládá nejen odhadovaných 105 natáčecích dnů, ale i rozhodnutí natočit jej černobíle, ve formátu Cinemascope a na 35 mm negativ.

Hlavním kameramanem filmu bude Vladimír Smutný.

Po dvoudenních předtáčkách v blízkosti Prahy padne první klapka 23. března na ukrajinské Volyni, ve vesnici Svalovičy. Natáčení pak bude pokračovat v dalších 6 etapách postupně na Slovensku a v České republice, poslední se uskuteční v červnu roku 2018 v polském městě Świebodzice. Světová premiéra je naplánovaná na květen 2019, do českých kin by Nabarvené ptáče mělo vstoupit v září 2019.

Navíc to vypadá, že snímek bude mít "eRkový" rating. K tomu Václav Marhoul dodal: "Můj dětský představitel Nabarvené ptáče do doby, než mu bude osmnáct, nikdy neuvidí."