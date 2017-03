Novou verzi Krásky a zvířete si v Rusku děti neužijí - je do 16 let nepřístupná kvůli postavě gaye

8.3.2017 /14:00/

V Rusku platí zákon, který zakazuje „propagaci homosexuality“. Vzhledem k tomu, že se v nové verzi Kráska a zvíře vyskytuje gay postava LeFoua (Josh Gad), která je zamilovaná do Gastona (Luke Evans), bylo jasné, že to jen tak neprojde.

Poslanec vládnoucí strany Jednotné Rusko Vitalij Milonov požadoval rovnou úplný zákaz filmu, ale Disney je přeci jen příliš silná značka, aby něco takového prošlo. Ruské ministerstvo kultury proto zvolilo kompromis - snímek do kin půjde, ale kvůli homosexuální postavě neumožní kinaři vstup do sálu dětem, neboť Kráska a zvíře bude přístupná až od šestnácti let.

Gad ke své roli uvedl: “Režisér udělal skvělou věc, když nám dal příležitost vytvořit verzi LeFoua, která jde svou cestou, rozšiřuje příběh té původní a zároveň je více lidská. To z LeFoua dělá nádherně komplexní postavu."