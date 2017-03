8.3.2017 /12:30/

Just Cause: Hlavní roli v adaptaci známé herní série si zahraje Jason Momoa

V Hollywoodu to stále ještě nevzdávají. Loňský rok měl být zlomový pro adaptace populárních videoher, pořád se ale nepovedlo komerční smůlu prorazit (vyloženě úspěšná byla jen filmová verze Angry Birds). Nově to zkusí hra Just Cause.