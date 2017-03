Jaký je pravdivý příběh Jana Masaryka? (SOUTĚŽ)

7.3.2017 /17:00/

Od soboty se o něm dost emotivně mluví a píše. Ale pohříchu nám ze všech těch zpráv o filmu Masaryk (2016) vypadlo to hlavní - komplikovaný životní příběh bohéma, diplomata a státníka Jana Masaryka. Bez něj by ovšem Julius Ševčík nenatočil rekordními 12 Českými lvy oceněný film, který vstoupí tento čtvrtek do klasické kinodistribuce.

Soutěžte a vyhrajte jednu z 5 knih "Jan Masaryk - pravdivý příběh".

Na začátku realizace snímku Masaryk byla kniha Pavla Kosatíka a Michala Koláře "Jan Masaryk - pravdivý příběh". Do knihkupectví se dostala v roce 2009 a přinesla první ucelený životopis Jana Masaryka včetně neznámých faktů z jeho soukromí i politického života. Režiséra Ševčíka některé fragmenty zaujaly natolik, že si usmyslel převést je na filmové plátno. Bavíme se o těžkých letech, kdy Janu Masarykovi zemřel otec, došlo k Mnichovské dohodě a následně 2. světové válce. Jan, který byl až do roku 1938 československým velvyslancem v Londýně, odcestoval do USA. A právě o americké epizodě pojednává v největší míře Masaryk, který vstoupí ve čtvrtek do kin.

Trailer k filmu:

Zajímá vás příběh československého diplomata, syna TGM a člověka, s jehož skonem se na následujících 40 let de facto uzavřela demokratická éra naší země? Ve spolupráci s distribuční společností Bioscop vám přinášíme soutěž o 5 exemplářů knihy "Jan Masaryk - pravdivý příběh", kterou Mladá fronta připravila v novém vydání.

"Není to jen životopis, není to jen historie. Je to především příběh o velké lidské osamělosti a zodpovědnosti," píše v komentáři ke knize jedna ze čtenářek.