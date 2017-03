Logan: Režisér připravuje černobílou verzi filmu

7.3.2017 /12:30/

Logan momentálně předvádí úspěšné tažení v kinech a ukazuje nám temnou vizi komiksového světa, v němž pro supehrdiny nezbylo místo a naděje je něco, co už patří jen na stránky komiksových sešitů. Lepší rozloučení s postavou si fanoušci ani nemohli přát. Režisérovi to ale nestačí a chce jim nabídnout víc.

Logan: Wolverine se opravdu maximálně povedl a je momentálně nejlépe hodnoceným filmem X-Men série vůbec. Na Rottentomatoes má ohromných 92%, z českých recenzí mu vychází průměrná známka 85% a na IMDB má 8.7 z 10 (A to již film hodnotilo přes 90 tisíc lidí!). Máme velkou radost, že to tak pěkně vyšlo zrovna u téhle postavy, které Hugh Jackman obětoval nemalou část života. Zajímavé na filmu je to, že byl zpočátku prezentován především sérii černobílých fotografií, které sdílel na internet sám režisér James Mangold. Vzhledem k drsnému tónu podívané se to ostatně nabízelo. A nyní Mangold potvrdil, že černobílou verzi celého filmu i připravuje.

Není prvním režisérem, který se rozhodl svůj film okořenit černobílou fasádou. Pár měsíců zpátky s tím samým nápadem přišel George Miller pro posledního Šíleného Maxe (takhle verze už je venku na Blu-ray a rozhodně stojí za pozornost - černobílý kabát dodává filmu úplně nový nádech).

Jak bude černobílý Logan: Wolverine vypadat, o tom si můžete udělat alespoň malou představu z následujícího fanouškovského traileru:

Logan: Wolverine se momentálně hraje v kinech po celé České republice a pokud jste fanoušky postavy, rozhodně ho musíte vidět. A pokud ne, i tak byste měli. Tohle je poctivé, syrové drama, které podobně jako Temný rytíř překračuje práh "pouhého komiksu" a aspiruje na nejlepší film roku.