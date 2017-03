US tržby: eRkový Wolverine rozsápal konkurenci

6.3.2017 /20:30/

Tak se to povedlo. Po masivním úspěchu eRkového Deadpoola se Foxové konečně odhodlali k tomu dát stejný rating i poslednímu Wolverinovi. A vyplatilo se. Filmaři "volnou ruku" dokázali využít a nejenže získali na svou adresu extrémně pozitivní recenze (na Rottentomatoes jde o nejlépe hodnocený X-Men film vůbec), ale navíc dokázaly nadchnout i diváky. Víkendové tržby jsou rekordní.

Když se Wolverine podíval před čtyřmi lety do Japonska, vyložená sláva to nebyla. Snímek sice otevřel na prvním místě za 55 milionů a celosvětově měl po prvním víkendu 140, v rámci komiksových otvíráků ale nijak neexceloval (nemluvě o tom, že neměl dvakrát dobré recenze). U Logana studio konečně vsadilo na "divokou kartu" - fanoušky tak dlouho vyhlížené eRko. Jen to by ale na úspěch nestačilo. Filmaři současně dodali opravdu silný příběh a dokázali natočit jeden z nejlepších komiksových filmů všech dob.

Jak je za to "ocenili" o víkendu fanoušci? Bohatě! Logan: Wolverine otevřel na prvním místě žebříčku za 85 milionů dolarů a celosvětově má již 237 milionů. Půl miliarda je jistá, možná se půjde v tržbách ještě výše. Hugha Jackmana už to asi k návratu do role nepřesvědčí, jedno je ale jisté - komiksová eRka mají smysl a budou hrát v budoucnu důležitou roli.

The Shack

O pouhých 21% si na druhé místo pohoršil horor Uteč, který bude platit za jeden z největších hitů letošního roku. Stál totiž jen 4.5 milionů a vyděláno má už 75. Na trojce nováček The Shack, což je adaptace bestselleru Chatrč, v němž se chlápek napřed musí vyrovnat se ztrátou dcery a poté s přímým setkáním s Bohem. Samotná kniha je hodnocena dobře, adaptace se prý naopak hrubě nepovedla, na Rottentomatoes má 16% a symbolicky i za 16 milionů otevřela. Tady se na úspěch filmu rozhodně navázat nepovedlo.

LEGO Batman se posunul na čtvrté místo a na domácí půdě už má slušných 148 milionů dolarů. Na pětce poslední novinka v TOP 10 - drama s časovou smyčkou Before I Fall, v němž hlavní hrdinka musí zjistit jak a proč zemřela. Recenze nadprůměrné, start za pouhých 5 milionů. Rozpočet je nicméně také pět, takže si filmaři vlastně přišli na své a jejich film neprodělá.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.