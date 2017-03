CZ tržby: Logan, John Wick 2 a Balerína

6.3.2017 /14:30/

Víkendové tržby s přehledem ovládl poslední Logan: Wolverine (2017) s Hughem Jackmanem v roli slavného mutanta. Druhý skončil akční John Wick 2 (2017) a třetí místo patří novému animovanému filmu Balerína (2016).

Logan: Wolverine

O víkendu - především v sobotu - se předčasně probudilo jaro. Takže to lidi přirozeně lákalo jinam než do kin. Premiérově uváděný Logan: Wolverine nicméně i tak stanul na vrchol žebříčku se solidními čísly. Mutant a jeho poslední příběh s Hughem Jackmanem byl nasazen do 120 kin, na velmi dobře hodnocený snímek přišlo 54.421 diváků. V pokladnách nechali 8.63 milionů korun. Jde o dost lepší čísla než u loňského mutantího filmu X-Men: Apokalypsa. Logan: Wolverine se loučí se ctí. Snímek tvůrce vyšel na 97 milionů dolarů a celosvětově prozatím utržil 237. Půl miliardy by měl dát.

John Wick 2

John Wick 2 spadl oproti premiérovému víkendu na poloviční čísla. Keanu Reeves si v další krvavé akčňárně vysloužil pozornost 12.842 diváků. Za vstupenky utratili necelé 2 miliony korun. Druhý díl série tvůrce vyšel na 40 milionů dolarů a prozatím celosvětově utržil 144. Kolik pokračování bude následovat?

Balerína

K dispozici měl o 6 kin víc než Logan, což k animovanému hudebnímu filmu Balerína přitáhlo 14.259 diváky, tedy o dost víc než k druhému Johnu Wickovi. Na tržbách nicméně tahle francouzská baletka měla o 230 tisíc korun méně než akční chlápek se zbraní. Takže je z toho třetí místo žebříčku.

Padesát odstínů temnoty

Čtvrtý víkend a čtvrtá příčka pro Padesát odstínů temnoty (2017). Na druhý díl erotické trilogie zašlo 9.487 diváků, kteří za vstupenky utratili 1.43 milionů korun. Za necelý měsíc má snímek na kontě 345.036 diváků a 51 milionů korun. Celosvětově to dělá 356 milionů dolarů. Úspěch jedničky v nedohlednu.

Masaryk

Padesát odstínů temnoty předběhl o 13 diváků, ale v rámci tržeb (1.42 milionu korun) to stačilo "až" na páté místo. O kom je řeč? O hojně diskutovaném Masarykovi (2016), držiteli rekordních 12 Českých lvů. Snímek byl už podruhé před oficiálním uvedením do kin (ve čtvrtek 9. března) představe v předpremiéře. Tentokrát ve 29 kinech. Uvidíme, kolik diváků a jaké tržby tvůrcům vynese "lví" reklama a mediální zájem při regulérním premiérovém uvedení. Sledujte naše CZ tržby za týden.

Ze čtvrtečních premiér se do žebříčku Top 20 dostal ještě jeden snímek s českou účastí, hudební romantická komedie Muzzikanti (2017). I ta se částečně váže ke "lvům", neboť v tomhle snímku hraje oceněná polská herečka Michalina Olszanská (Já, Olga Hepnarová), která randí s Pavlem Křížem. Fanoušci rocku a folkloru Muzzikanty vynesli na velmi dobré sedmé místo žebříčku. Film vidělo 7.886 diváků, tržby činily 1 milion korun.