Recenze: Logan: Wolverine - poslední a nejlepší

2.3.2017 /12:30/

Rok 2029. Mutanti se už mnoho let nerodí a žije jich na celém světě jen hrstka. Unavený a nemocný Wolverine / Logan / James Howlett (pořád Hugh Jackman) dělá řidiče limuzíny někde u mexických hranic a nejradši by si prostřelil hlavu svou památeční adamantiovou kulkou. Neudělá to, protože se musí starat o devadesátiletého nemocného polodementního Profesora X (pořád Sir Patrick Stewart), kterého schovává v rezavé cisterně v Mexiku.

Pak se objeví neznámá žena, která chce Wolverinovi zaplatit za to, že odveze její dceru Lauru (debutující Dafne Keenová) do bezpečí u kanadských hranic. Wolverine se rozhodne to udělat (kvůli penězům), ale jdou po něm zabijáci z Alkali a Laura se ukáže být něčím jiným, než se zdá.

Trailer:

Nejdřív pár stručných konstatování:

- Logan: Wolverine je s přehledem nejlepší ze tří Wolverine filmů

- Logan: Wolverine je nejlepší film série X-Men.

- Logan: Wolverine je pravděpodobně vůbec nejlepší comicsový film od Marvelu (ano, včetně Deadpoola a Kačera Howarda).

To by vám mohlo stačit, a upalujte do kina. Tedy, pokud je vám aspoň 15 let, protože Logan je mládeži nepřístupný (narozdíl od všech ostatních X-Men / Wolverine filmů) a dvanáctileté děcko bych na něj rozhodně nebral. Mimo jiné i proto, že by se asi nudilo.

Na tomto místě se sluší trochu se zamyslet nad tím, co je to vlastně "comicsový film" (pokud tím nemyslíme pouze "jakýkoliv film, jehož hrdinové se původně objevili v jakýchkoliv comicsech"). Většinou se předpokládá, že v comicsovém filmu jsou takto oblečení lidé v takovýchto pózách:

A finále znamená, že na plátně všechno vybuchuje, střílejí lasery a poletují po něm CGI postavy. Například film Road to Perdition se většinou neoznačuje za "comicsový film", přestože jde o adaptaci stejnojmenného comicsu.

Tím vším směřuji k tomu, že v Loganovi na sobě nikdo nemá superhrdinský trikot, nikomu nestřílejí lasery z žádného tělesného otvoru a žádná akční choreografie nevypadá jako CGI (i když některá určitě byla), protože se filmaři snažili o realističnost. Tedy, pokud může vrážení kovových drápů do lebek vypadat realisticky. Logan se nesnaží o klasickou comicsovou vizuální estetiku a inspiruje se jinde. Konkrétně ve westernech a road movies.

Wolverine je v tomto filmu klasickým westernovým "mlčenlivým cizincem", který se proti své vůli zaplete do něčeho, co čeho se zaplést nechtěl, a je nucen znovu zabíjet, i když už nechce, a hledat v sobě emoce, které se dávno snažil zazdít. Většina filmu se odehrává ve vyprahlé pustině nebo na cestě, téměř nikdy ve městech.

Je jistě osvěžující vidět po mnoha letech konečně Wolverina sprostě nadávat a brutálně masakrovat protivníky, ale to rozhodně není hlavní důvod Loganova úspěchu. Hlavní důvod, proč tenhle film funguje, spočívá kupodivu v tom, že když Wolverine začne brutálně masakrovat protivníky, věříme mu, že by to radši nedělal. A když někdo někomu ubližuje, je to občas tak emocionálně nepříjemné, že se vám na to až nechce dívat.

Vzhledem k tomu, že film režíroval stejný James Mangold, který natočil posledního Wolverina, je až šokující, o kolik lépe všechno funguje v Loganovi a o kolik hutnější to všechno je (bez ohledu na míru krve a nadávek). Nikdy by mě nenapadlo, že uvidím comicsový film, jehož atmosféra mi bude připomínat Potomky lidí nebo Sicario.

Aby to všechno fungovalo, bylo bezpodmínečně nutné, aby fungovaly herecké výkony. Naštěstí Jackman i Stewart dávají do svých rolí všechno a i ta mladá holčička se zlým kukučem je velice příjemným překvapením.

Nějaká negativa? Možná jen méně zajímaví záporáci (ačkoliv Richard E. Grant hodně dohání svým slizkým britským hlasem) a závěrečný souboj, který se táhne až příliš dlouho (po všech předchozích soubojích).

Jinak jde ale o skvělý film, u kterého není možné ignorovat jeho meta-emocionálnost, t.j. skutečnost, že se Hugh Jackman nějakým způsobem loučí s postavou, kterou hrál non-stop od roku 2000. Těžko se s ní mohl rozloučit lépe.

Hodnocení: 90%

