CZ tržby: John Wick 2 ovládl žebříček. Vítěz Oscarů skončil mimo Top 20

27.2.2017 /15:00/

Máme za sebou oscarový víkend, kterému v tuzemských kinech vévodil druhý John Wick s Keanu Reevesem v roli nesmlouvavého mstitele. Z domácích novinek zabodovala Bába z ledu (2016) Bohdana Slámy. Trojnásobný čerstvý držitel Oscara, snímek Moonlight (2016), obsadil až 28. místo žebříčku tržeb a návštěvnosti tuzemských kin.

John Wick 2

Když se před 2 a půl roky představil John Wick (2014), vypadalo to, jako kdyby mu tuzemský distributor nevěřil. V případě dvojky je situace diametrálně odlišná. Drsný kouzelník se zbraněmi a zdatný choreograf měl k dispozici hned 100 kin. A dotáhl to na vrchol žebříčku. Na Johna Wicka 2 přišlo 30.784 diváků, kteří v pokladnách nechali 4.4 miliony korun. Akční řezničina vracející se do 80. a 90. let k de facto béčkovému žánru celosvětově utržila přes 125 milionů dolarů. Přičemž stála 40. Trojka bude!

Padesát odstínů temnoty

Třetí víkend v tuzemských kinech a poprvé horší než první příčka. Padesát odstínů temnoty (2017) se stále drží mezi nejnavštěvovnějšími. Do 70 kin se na tuhle erotickou romanci (nebo jak to nazvat...) vydalo 23.837 divaček a diváků. Za lístky utratili 3.66 milionů korun. Prozatím má druhá část trilogie na kontě 327.363 diváků a téměř 49 milionů korun. Letos prozatím suverénně nejúspěšnější titul žebříčku. Celosvětově film s rozpočtem 55 milionů dolarů utržil téměř 330 mega. Síla knižní předlohy je mocná.

Daří se i novému snímku poskládanému z populárních dánských kostek. LEGO® Batman film (2017) je v českých kinech třetí víkend. Aktuálně na něj přišlo 16.932 diváků, kteří za lístky zaplatili 2.35 milionu korun. Netradičně zpracovaný příběh o netopýřím muži, o němž se hovoří jako o jednom z nejzdařilejších snímků DC Universa za poslední roky, vidělo celkem 121.134 diváků. Tržby téměř 17 milionů korun.

Bába z ledu

Solidně si o premiérovém víkendu vedla novinka Bohdana Slámy Bába z ledu. Distributor nasadil vztahové drama z prostředí otužilců do 125 kin. Na počet diváků - 17.256 - Bába z ledu dokonce LEGO Batmana předběhla. V žebříčku se ale upřednostňují tržby, kde Slámova novinka o necelých 51 tisíc korun zaostala. I tak velmi dobrý výsledek.

V žebříčku se i koncem února drží loňský rekordman Anděl Páně 2 (2016). Aktuálně mu patří 9. místo s návštěvností 10.405 diváků a 1.24 miliony korunami. Celková čísla jsou hodně působivá - 1.097.172 platících a tržby téměř 133 milionů korun.

La La Land

Premiérový víkend v českých kinech zažil též na Oscary nominovaný Lion (vyšel naprázdno). Skončil na 12. místě s 3.403 diváky a 505 tisíci korunami. Držitel 6 oscarových sošek, muzikál La La Land (2016), je na 15. příčce s 3.038 diváky a 405 tisíci korunami. Za necelé dva měsíce v českých kinech má na kontě 87.089 diváků a necelých 12 milionů korun.

Premiérově uváděné drama Moonlight (2016), které si došlo pro hlavního Oscara za nejlepší film, se umístilo až na 28. místě. Do 13 kin na něj přišlo 372 diváků. Ti v pokladnách nechali necelých 43 tisíc korun. To by stěží stačilo na slavnostní oblek. Oscaři se udělovaly dnes nad ránem, uvidíme, zda si Moonlight po slavnostním večeru v kinech polepší. Do amerických kin byl Moonlight uveden loni v říjnu. Snímek s rozpočtem necelých 2 milionů dolarů v USA prozatím utržil přes 22 mega. Do zbytku světa se teprve vydá.

Moonlight