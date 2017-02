Zlaté maliny 2017: Vítězové - Batman v Hillary Clinton

26.2.2017 /00:46/

Z neděle na pondělí se budou v Los Angeles předávat Oscaři. My na Kinoboxu samozřejmě budeme online a celým večerem vás provedeme (rozhodně si hlídejte náš Facebook). A jak už je dobrou tradicí, den před Oscary přichází ke slovu anticeny Zlaté maliny, aby naopak ocenily ty "nejhorší z nejhorších".

V rámci nominací nejvíce "válely" filmy Zoolander No. 2 a Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - oba mohly urvat až osm sošek. Komediální Zoolander z toho vyšel lacino, protože získal jedinou cenu pro nejhorší herečku ve vedlejší roli (Kristen Wiig). Komiksová týmovka tak nakonec svedla souboj s nečekaným soupeřem a to Hillary Clinton. Právě jí byl věnován pseudo-dokument s předlouhým mázvem Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party. Kromě ceny za nejhorší film dostal dále ocenění za nejhoršího herce, nejhorší režii a nejhorší hlavní herečku.

Batman v Superman tedy uhnul kulce za nejhorší film roku, na body ale dopadl stejně - také získal čtyři sošky a to v kategoriích nejhorší scénář, herec ve vedlejší roli (Jessie Eisenberg), nejhorší prequel, remake, rip-off, nebo sequel a nejhorší dvojice. Cenu za vykoupení dostal Mel Gibson, který se letos vrátil na výsluní válečným dramatem Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny.

Nejhorší film

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Děda je lotr

Bohové Egypta

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Den nezávislosti: Nový útok

Zoolander No. 2

Nejhorší herec

Ben Affleck, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Gerard Butler, Bohové Egypta a Pád Londýna

Henry Cavill, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Robert De Niro, Děda je lotr

Dinesh D’Souza, Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Stiller, Zoolander No. 2

Nejhorší herečka

Megan Fox, Želvy Ninja 2

Tyler Perry, Boo! A Medea Halloween

Julia Roberts, Svátek matek

Rebekah Turner (jako Hillary Clinton), Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts, Série Divergence: Aliance a V pasti

Shailene Woodley, Série Divergence: Aliance

Nejhorší herečka ve vedlejší roli

Julianne Hough, Děda je lotr

Kate Hudson, Svátek matek

Aubrey Plaza, Děda je lotr

Jane Seymour, Padesát odstínů černé

Sela Ward, Den nezávislosti: Nový útok

Kristen Wiig, Zoolander No. 2

Nejhorší herec ve vedlejší roli

Nicolas Cage, Snowden

Johnny Depp, Alenka v říši divů: Za zrcadlem

Will Ferrell, Zoolander No. 2

Jesse Eisenberg, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Jared Leto, Sebevražedný oddíl

Owen Wilson, Zoolander No. 2

Nejhorší kombo

Ben Affleck a jeho BFF (Baddest Foe Forever) Henry Cavill, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Libovolní 2 egyptští Bohové nebo smrtelníci, Bohové Egypta

Johnny Depp a jeho kostým, Alenka v říši divů: Za zrcadlem

Celé obsazení kdysi respektovaných herců, Collateral Beauty: Druhá šance

Tyler Perry a ta stejná stará obnošená paruka, Boo! A Medea Halloween

Ben Stiller a jeho BFF (Barely Funny Friend) Owen Wilson, Zoolander No. 2

Nejhorší režisér

Dinesh D’Souza a Bruce Schooley, Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich, Den nezávislosti: Nový útok

Tyler Perry, Boo! A Medea Halloween

Alex Proyas, Bohové Egypta

Zack Snyder, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Ben Stiller, Zoolander No. 2

Nejhorší Prequel, Remake, Rip-off, nebo Sequel

Alenka v říši divů: Za zrcadlem

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Padesát odstínů černé

Den nezávislosti: Nový útok

Želvy Ninja 2

Zoolander No. 2

Nejhorší scénář

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Děda je lotr

Bohové Egypta

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Den nezávislosti: Nový útok

Sebevražedný oddíl