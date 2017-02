Oscaři jsou za dveřmi. Poznejte nominované a vyhrajte volňásky do Premiere Cinemas (SOUTĚŽ)

25.2.2017 /13:00/

Jen pár desítek hodin nás dělí od začátku 89. předávání cen americké Akademie filmového umění a věd. Přímý přenos populárních Oscarů můžete sledovat z neděle na pondělí ve 2:30 na ČT2. Redakce Kinoboxu u toho nebude chybět a jako jednohubku před akcí pro vás připravila vědomostní soutěž o lístky do kina.

Znáte filmy nominované na letošní Oscary? Držíte palce muzikálu La La Land (2016), Gibsonovu režisérskému návratu v Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny (2016) nebo originální sci-fi Příchozí (2016)? Chcete vyhrát lístky do kina, kam můžete bezprostředně po Oscarech zajít na některé nominované nebo čerstvě oceněné snímky?