Guillermo del Toro: Hellboy 3 na 100% nebude

24.2.2017 /08:00/

Jde o jeden z těch projektů, který fanoušci vyhlížejí léta, ale studio se k ničemu nemá. V případě Hellboye 3 byl problém v tom, že předchozí díly příliš nevydělaly (do kin šly v době, kdy ještě komiksy zdaleka tolik netáhly).

Režisér obou dílů Guillermo del Toro se od premiéry druhého dílu, který se do kin podíval již téměř před dekádou, snažil projekt prosadit. Příliš to nešlo, pořád ale držel fanoušky v naději (hodně pomáhalo to, že se Ron Perlman nebránil návratu). Minulý týden svitla naděje, protože se del Toro sešel s klíčovými lidmi, aby velkolepé finále původně plánované trilogie probral.

Podrobnosti diskuzí netušíme, to důležité ale del Toro uvedl na svém Twitteru. A bohužel to nejsou dobré zprávy. "Mluvil jsem se všemi stranami. Musím oznámit, že sequel na 100% nebude. A to je finální slovo."

Je to tak, už nikdy nezjistíme, jak by se příběh oblíbeného pekelníka uzavřel (a je to škoda, protože mělo jít o velkolepou apokalypsu). Na druhou stranu - nikdy neříkej nikdy. Třeba Pacific Rim 2 zaválí a del Toro si bude moci v Hollywoodu zase diktovat podmínky. Nezapomínejme, že "mrtvý" byl tenhle projekt už v roce 2011. A stejně se o něm následujících šest let mluvilo.