Sólovka Batmana našla režiséra a možná přišla o hlavní hvězdu

23.2.2017 /21:30/

Kolem sólovky Batmana byla od chvíle, co Ben Affleck odstoupil od režie, horká půda. Bylo otázkou, kdo po něm režii převezme a navíc, aby toho nebylo málo, se začala šířit spekulace, že možná Affleck skončí i s rolí samotnou.

Napřed k tomu, co víme jistě - novou sólovku Batmana, která zapadne do vznikajícího filmového DC universa, natočí Matt Reeves. Má za sebou hity Monstrum, Úsvit planety opic (a očekávané pokračování) takže v rámci režie by měl být nový Batman v suchu. Možná se ale velký problém rýsuje jinde.

Reevesovu režii potvrdilo v tiskové zprávě samo studio a ani v jednom slově nezmínilo Bena Afflecka. Což je neobvyklé, protože když už mluvíte o filmu a jeho hlavní postavě, obvykle zmíníte i herce, který ji hraje. A to se v tiskovce k Batmanovi nestalo. Jindy by se něco takového obešlo bez povšimnutí, jenže internetem se již nějakou dobu šíří spekulace o Affleckově odstoupení z role. Proč by to dělal? Tady už jen hádám, ale všeobecně se ví, že Affleck si na kvalitě filmů zakládá (o svém výkonu nemluvě). Svého času byl hodně špatný z toho, jak dopadl Daredevil a i když je v roli Batmana chválený, samotné DC filmy dostávají od kritiků sodu. A to Affleckovi, který je nejen zkušený herec, ale i režisér a scenárista, nemusí být dvakrát po chuti.

Otázka, zda je Affleck stále Batman, silně rezonuje mezi fanoušky. Bude tak nejspíš jen otázkou času, než se k situaci herec nebo studio vyjádří. Pokud od role skutečně ustoupí, má DC série na triku další nepříjemný problém.

UPDATE: Novinář Erik Davis se Warner Bros. zeptal přímo a dostal potvrzení, že v tuhle chvíli stále platí Ben Affleck v roli Batmana.