8. týden-kinopremiéry: Druhý John Wick, Bába z ledu a oscarové naděje

Vybavte se popcornem, kapesníčky, pevnými nervy i trpělivostí. V rámci posledních únorových premiér do kin míří hned osm novinek. A mezi nimi akční jízda John Wick 2 (2017), dramedy Bohdana Slámy Bába z ledu (2017) nebo oscarové naděje Moonlight (2016) a Lion (2016).

Keanu Reeves, pes a John Wick 2.

Začínáme Libanoncem Keanu Reevesem, který se v roce 2014 poněkud nečekaně našel v akčním žánru. Fanoušci bojových choreografií z 80. a 90. let zpozorněli, v euforii byli i recenzenti Johna Wicka. Ten se nyní do českých kin vrací a slibuje velmi solidní koktejl akčně-zabijácké zábavy a žánrového umění. Johna Wicka 2 režíroval stejně jako první díl kaskadér a choreograf Chad Stahelski, jemuž se podařilo napodruhé vstoupit do stejné řeky.

John Wick 2

Kolega Tomáš Chvála si libuje: "Potvrzení toho, že krvavý akční film je plnohodnotné umění, které patří do galerie. Oproti jedničce už chybí prvek překvapení, finále ale potěšilo důslednou osudovostí, která konečně naplno přijímá pravidla hongkongské akční školy. Jestli je dvojka lepší než jednička, to v tuhle chvíli úplně posoudit nedokážu. Ale navazuje výborně. Scénu v metru tesat do kamene."

Všechny recenze Johna Wicka 2 najdete zde. Prozatím 74 procent.

Zuzana Kronerová a její filmový syn Marek Daniel.

Po necelých pěti letech se do kin vrací režisér a scenárista Bohdan Sláma. Autor ceněných vztahových dramat obsadil do své novinky Bába z ledu (2016) Zuzanu Kronerovou, která se bude otužovat pod dohledem Pavla Nového. Drama s humornými prvky poukazuje na osud žen-matek, jejichž potomci si navykli na značný pečovatelský komfort, což berou jako automatismus a vůbec si toho neváží.

Bába z ledu

Všechny recenze Báby z ledu najdete zde. Prozatím 68 procent. Dle dostupných recenzích se Slámovi podařilo netlačit tolik na dramatickou linku dusných mezilidských vztahů a snímek osvěžujícím způsobem okořenil nenásilným humorem. K filmu by to tím pádem mohlo přitáhnout víc diváků.

V noci z neděle na pondělí se budou předávat Oscaři. Při té příležitosti vysílají tuzemští distributoři do kin hned dvě žhavá želízka v ohni, dramata Lion (6 nominací) a Moonlight (8 nominací).

Lion vypráví skutečný příběh indického chlapce, který se ztratí ve vlaku a odjede několik tisíc kilometrů od domova. Po strastiplné a nebezpečné cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje si ho manželský pár z Austrálie. O pětadvacet let později se vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii. Dospělého muže hraje Dev Patel (Milionář z chatrče) a podobně jako osm let starý oscarový hit útočí na emoce diváků. Recenzenti prozatím dávají 63 procent.

Moonlight má ještě o dvě oscarové nominace víc než Lion, v kapse Zlatý glóbus za nejlepší loňský film a téma o dospívání. Příběh je situován do amerického Miami mezi mladé muže, co mají lokty a svoje místo na slunci si musí vydobýt. Jak se s tím vypořádá citlivý Chiron stigmatizovaný homosexuální orientací? Moonlight postihuje nejen složitý život mladého člověka, ale též prostředí amerických předměstí. Recenzenti snímku dávají 73 procent.

Pro někoho příliš vážné premiéry odlehčí americko-čínský hudební animák Pes ro(c)ku (2016), který režíroval Ash Brannon, autor Divokých vln (2007) a spolupracovník na Toy Story 2 (1999). Téma není nikterak originální: psa Bodiho nebaví vysedávat u boudy, vezme do ruky kytaru a dá se na dráhu rockera. Uživatelé Kinoboxu snímek zatím hodnotí 60 procenty.

Populární herec Omar Sy (Nedotknutelní) bude vychovávat dceru v komediálním dramatu I dva jsou rodina (2016). Samuel (Omar Sy) se zčistajasna setkává se svou dřívější přítelkyní, která si pro něj přichystala překvapivý dáreček - potomka v peřince. A bláznivé dobrodružství dvoučlenné rodiny, kde nebudou chybět slzy ani smích, může začít.

Na závěr se představují dvě dramata začínajících tvůrců. Koprodukční Spojené státy lásky (2016) vyprávějí o čtyřech polských ženách na začátku 90. let v době převratných změn. Čtveřice hrdinek bere štěstí do vlastních rukou a vychází vstříc nejisté budoucnosti. Společné jim je to, že chtějí žít jinak, šťastněji.

Severská Sámská krev (2016) pro změnu připomíná jedno temné téma švédských dějin. Elle je Sámská dívka ze severu, která se ve 30. letech minulého století pokouší vycestovat na jih země, aby žila dle svých představ uprostřed moderní společnosti. Před nástupem nacismu to má ale obrovsky těžké.

