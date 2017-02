Kreativní Evropa spustila vědomostní SOUTĚŽ. Výherci poletí na jubilejní 70. ročník festivalu v Cannes

22.2.2017 /18:00/

Evropský film táhne a každoročně do světa vypustí nezapomenutelná díla. Před rokem si pro Oscara došlo netradičně natočené maďarské drama z koncentračního tábora Saulův syn (2015). Letos je největším kandidátem na cenu akademie německá černá komedie Toni Erdmann (2016). Její kvality již ocenil i Hollywood, když o remake díla projevil zájem herec Jack Nicholson.

Vznik evropských filmů, jejich distribuci a propagaci podporuje již 25 let kancelář Kreativní Evropa MEDIA. V lednu 2017 spustila vědomostní soutěž pro fanoušky kontinentální kinematografie, seriálů a her. Pod názvem #euFilmContest bude probíhat do 17. března a 10 nejúspěšnějších si zdarma zaletí na jubilejní 70. ročník filmového festivalu v Cannes.

Poznejte je a zaleťte si zdarma na festival do Cannes.

O co v soutěži jde? Účastníci mají odpovědět na 25 otázek týkajících se filmů nebo jiných audiovizuálních děl podpořených programem Kreativní Evropa MEDIA. Za každou správnou odpověď získají jeden bod, bod navíc pak mohou získat také za sledování Facebookové nebo Twitterové stránky.

Soutěže se mohou zúčastnit lidé starší 18 let (v době uzávěrky) mající trvalý pobyt v zemích EU a dalších zemích účastnících se programu Kreativní Evropa MEDIA. Soutěž není určena pro profesionály z filmového průmyslu, s výjimkou studentů filmových škol, vyloučeni ze soutěže jsou také zaměstnanci institucí EU.

Cenou pro 10 soutěžících s nejvyšším počtem bodů bude cesta na mezinárodní filmový festival v Cannes ve dnech 23. – 24. května 2017 zahrnující letenku, ubytování na jednu noc, návštěvu projekce filmu ze sekce Quinzaine des réalisateurs a festivalovou akreditaci.

Ceněný Toni Erdmann se uchází o sošku Oscara. V americkém remaku si zahraje Jack Nicholson.

Kreativní Evropa MEDIA je program Evropské unie na podporu evropského audiovizuálního průmyslu, existující od roku 1991. Každý rok podpoří kolem 2 000 projektů, včetně filmů, TV seriálů, videoher, vzdělávacích programů, kin a mnoha dalších.