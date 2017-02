Hrdinové nového Predátora na první fotce. Dočkáme se i návratu Arnolda?

22.2.2017 /08:00/

Konečně se točí. Režisér/scenárista Shane Black (Správní chlapi, Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, scénář geniálního Posledního skauta) již před nějakou dobou dokončil scénář nového Predátora a včera oficiálně padla první klapka.

Potvrdil to sám Black na svém Twitteru, kde uvedl úplně první fotografii nového týmu, který se slavným vesmírným lovcem/zabijákem změří síly.

Fotku Black doprovodil slovy: "Částečné obsazení... úžasné lidské bytosti, dobří lidé. Také zabijáci. Dnes se roztočily kamery."

Na fotce zleva doprava vidíme následující herce: Sterlinga K. Browna, Trevanteho Rhodese, Boyda Holbrooka, Jacoba Tremblayho, Olivii Munn a Keegana Michaela Keyho (klečící muž s kšiltovkou je sám Shane Black).

O příběhu zatím víme jen to, že by měl volně navázat na úplně prvního Predátora Johna McTiernana s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli. To samozřejmě vede k otázce, zda si Arnieho Dutch střihne alespoň cameo. Black zatím nic konkrétního neuvedl, Holbrooka ale v nedávném rozhovoru řekl, že je film něco úplně nového a nemyslí si, že Arnolda uvidíme.

Utěšovat nás tak může alespoň to, že film bude mít - jak se na téma sluší - eRkový rating a solidní rozpočet (kolik to bude ale studio nezveřejnilo).

The Predator má datum české premiéry stanoven na 8. února 2018.