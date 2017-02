24.2.2017 /15:00/

Seriál Na vlásku se dočká druhé série ještě před premiérou té první

Tato informace se dala poměrně čekat. Jakmile se totiž obejvila zpráva, že úžasná dobrodružství Lociky budou pokračovat, byli nadšeni snad všichni, kdo se do animované komedie Na vlásku před sedmi lety zamilovali. A bylo jich skutečně hodně, to je vidět i na výborných číslech, kterých Locika v kinech dosáhla. Na kontě jí totiž do dnešního dne přistálo téměř 592 milionů dolarů.

Vše odstaruje již 10. března premiérou televizního filmu Tangled Before Ever After. Po něm bude mít 24. března premiéru seriál Tangled, který ačkoli do jeho premiéry zbývá ještě měsíc, má již nyní jistou i druhou sezónu. „Na vlásku je můj nejoblíbenější animovaný film od Disneyho,“ uvedl prezident Disney Channel Gary Marsh. „Sešel se nám naprosto úžasný tvůrčí tým v čele s Chrisem Sonnenburgem, který vytvořil báječný nový seriál obsahující silné postavy, brilatní příběh a nezapomenutelnou originální hudbu. Tento příslib je pro děti a rodiny po celém světě neprosto neodolatelnou pozvánkou.“ Tvůrci seriálu jsou zmíněný Chris Sonnenburg a Shane Prigmore. Autorkou vizuální podoby je malířka Claire Keane (Ledové království, Na vlásku), která pro snímek Na vlásku vytvořila všechny malby v Locičině věži. Nemohou samozřejmě chybět ani písně z dílny Alana Menkena (hudba) a Glenna Slatera (texty).