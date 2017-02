Český lev 2017 představuje nominace za televizní tvorbu

20.2.2017 /10:00/

Česká filmová a televizní akademie zveřejnila nominované snímky, které se budou ucházet o cenu Českého lva v rámci dvou kategorií televizní tvorby. Narozdíl od loňského 23. ročníku bude chybět kategorie "nejlepší dokumentární film nebo seriál". O držitelích sošek se rozhodne v sobotu 4. března v pražském Rudolfinu.

Když se loni prvně představovaly nominace v rámci televizní tvorby, byl v tom solidní zmatek. V rámci filmů nebo minisérií účinkovala pětice nominovaných výhradně z produkce České televize. Dramatický televizní seriál měl devět nominovaných a ocitl se zde takový bizaar jako třeba Magnuskovy Stopy života II. Oproti letošku se navíc loni soutěžilo i v rámci kategorie "Nejlepší dokumentární televizní film nebo seriál", který měl osm nominovaných. V čem byl kámen úrazu?

Nominovat mohla každá televize vysílající na území České republiky. A ČFTA vše dala do přehledu a bez větších okolků zveřejnila. Bylo to dost komické. Akademici si to uvědomili, ubrali dokumentární tvorbu a dnes zveřejňují vybranou trojici děl, která se budou o sošku Českého lva ucházet. Kdo je váš favorit? Přímým přenosem Českého lva provede 4. března od 20:00 Adela Banášová. Předávání můžete sledovat na ČT 1.

Modré stíny

NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE

Hlas pro římského krále (Česká televize), režie: Václav Křístek, TV film

Modré stíny (Česká televize), režie: Viktor Tauš, minisérie

Zločin v Polné (Česká televize), režie: Viktor Polesný, minisérie

NEJLEPŠÍ DRAMATICKÝ TELEVIZNÍ SERIÁL

Kosmo (Česká televize), režie: Jan Bártek

Pustina (HBO Europe), režie: Ivan Zachariáš a Alice Nellis

Rapl (Česká televize), režie: Jan Pachl