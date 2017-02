17.2.2017 /17:00/

Poznáte nová sci-fi? Prověřte znalosti a vyhrajte lístky na Future Gate (SOUTĚŽ)

V rámci vědeckofantastického žánru nás toho letos v kinech čeká opravdu hodně (nový Blade Runner, Vetřelec: Covenant, Ghost in the Shell nebo třeba Život). Sci-fi je vděčné a již za pár dní nás o tom přesvědčí další ročník festivalu Future Gate. Jeho organizátoři věnovali do naší soutěže volňásky na vybranou část pražského programu.

Čtvrtý ročník festivalu Future Gate bude zahájen v pražském Bio Oku ve čtvrtek 23. února. Od 20:00 bude na programu komediální sci-fi Moonwalkers (2015), která si bere na paškál Apollo 11 a jeho údajné nepřistání na Měsíci. Konspirace hovoří o tom, že si americká CIA nebyla jista úspěchem. A tak pro jistotu povolala legendárního Stanley Kubricka, aby přistání natočil ve studiu. Kompletní program letošního festivalu Future Gate najdete v našem článku. A nyní již k soutěži. Organizátoři věnují 2 lupeny na zahajovací film Moonwalkers (23. února od 20:00, pražské Bio Oko) a 2 lístky na kultovního Terminátora (24. února od 20:30, taktéž v Oku). Poznejte nová sci-fi a vyhrajte lístky na Future Gate Chcete vyhrát jednu ze čtyř vstupenek? Prokažte žánrové znalosti v naší nové hře . Když v ní budete úspěšní, máte šanci na výhru. Soutěž uzavřeme v pondělí 20. února ve 12:00. Z deseti nejúspěšnějších, kteří ve hře na první pokus získají nejvíce bodů, vylosujeme čtyři výherce lístku na Future Gate.