Znáte tvorbu Martina Scorseseho? SOUTĚŽTE a vyhrajte knižní předlohu historického dramatu Mlčení

15.2.2017 /10:00/

Ve čtvrtek 16. února bude mít českou premiéru novinka režiséra Martina Scorseseho Mlčení (2016). Autor ji po desetiletích složitých příprav natočil podle stejnojmenné ceněné knižní předlohy Šúsaka Endóa. Ve spolupráci s distribuční společností Bioscop, která film do kin uvádí, přinášíme soutěž o 5 knižních předloh historického dramatu.

Vyhrajte jednu z pěti knižních předloh k Mlčení.

V roce 1988 se Martin Scorsese na speciálním promítání svého filmu Poslední pokušení Krista (1988) pro hlavní duchovní představitele města New York seznámil s arcibiskupem Paulem Moorem. Ten dal režisérovi jako dárek knihu Mlčení od japonského spisovatele Šúsaka Endóa. Ta vyšla v Japonsku v roce 1966, získala prestižní ocenění Tanazaki Prize a stala se velmi úspěšnou. V Japonsku se jí prodalo přes 800 tisíc. Anglické vydání románu o hlubokém zkoumání náboženských motivů a meditace se uskutečnilo o několik let později. Kniha udělala na Scorseseho velký dojem: „Hlavní téma Endovy knihy bylo v mém životě přítomné už od dětství. Byl jsem vychován v silně katolické rodině a náboženství bylo každodenní součástí mého života,“ říká Scorsese.

K adaptaci knihy došlo až téměř po 30 letech. Japonský spisovatel se toho nedožil. Již tento čtvrtek míří Mlčení i do českých kin. V hlavních rolích portugalských jezuitů, kteří se v druhé polovině 17. století vydávají do Japonska, aby našli svého duchovního přítele (Liam Neeson), se představí Adam Driver (Paterson) a Andrew Garfield (Hacksaw Ridge). A budou to mít skutečně těžké, neboť dobové Japonsko křesťanům nepřeje a vystavuje je kruté zkoušce víry.

Trailer k Mlčení: