Festival otrlého diváka 2017 přibližuje program další pokleslé zábavy, která vás povznese

14.2.2017 /14:30/

v den svátku všech zamilovaných představuje festival pro otrlé svůj 13. ročník. Jeho motto zní "láska čeká v kině" a rázně tak popírá povídačky o tom, že "otrlci" jsou cynici bez srdce a že třináctka je nešťastné číslo. Festival otrlého diváka odstartuje v pražském kině Aero v úterý 28. února, potrvá do 5. března a to nejlepší z něj později uvidí diváci v brněnské Scale a královehradeckém Bio Central.

Organizátoři festivalu během show v roce 2015.

Z letošního otrlcova manifestu: Čím pohnutější doba, tím intenzivnější si žádá alternativu. Zatímco z jedné strany nás poučují, co že to je „pasy“, a z druhé slýcháme, jak na ni mocensky chmatat, zůstává na Festivalu otrlého diváka, aby lidem připomněl základní hodnoty. Jelikož v uplynulém roce dostala pravda pěkně na frak, zkusíme letos ukázat, že láska pořád ještě může hýbat světem. S odvoláním na psychologii (a nespolehlivé internety) představuje láska primární lidskou potřebu, a proto se také stala jedním z nejrozšířenějších námětů všech uměleckých forem. Což se vztahuje i na ty podivné deformované filmy z méně kultivovaných končin kinematografie, jaké každoročně oslavuje náš festiválek. Navíc si přiznejme, že navzdory vší té velkohubě hlásané otrlosti, jsme v jádru velké citlivky. Pro vás, naše milované diváky, proměníme kino Aero v bezpečný přístav, který otevře svou náruč a nabídne vřelé objetí. Ještě víc než kdy předtím bude tentokrát naše láskyplná akce vhodným místem k seznámení pro osamělé duše a zlomená srdce, ale také příležitostí k utužení již existujících romantických vztahů.

Z filmu SexWorld.

Různým podobám lásky, mnohdy i těm nejkrajnějším, budou zasvěceny filmy May (2002), Dovolenkáři (2012) nebo SexWorld (1978), který se volně inspiroval kultovním Westworldem (1973). Celý festival vyvrcholí speciální projekcí pro zamilované. V té dojde k láskyplnému splynutí vzletné poezie Williama Shakespeara s přízemní poetikou společnosti Troma ve filmu Tromeo a Julie (1996). Není bez zajímavosti, že pod snímkem je coby debutant podepsán režisér James Gunn (Slimák nebo série Strážci Galaxie). Roztoužený divácký zážitek umocní následný zaláskovaný raut.

Upoutávka na Špínu z ulice:

Co doporučují dramaturgové festivalu? "Snímkem, který kino Aero promění ve smetiště, bude Špína z ulice," sděluje Antonín Tesař. "Exploatační kabaret hnusu, černého humoru a sociálního pekla vypráví mimo jiné o tom, jak se více než šedesát let staré laciné víno dostane mezi bezdomovce a nadělá v jejich žaludcích pěknou paseku, respektive nadělá paseku z nich. Abyste plně zapadli do nálady Špíny z ulice, doporučujeme se několik dní před projekcí nemýt, neměnit si oblečení a v den promítání si vzít takzvaný sick day."

Mezi nejzásadnější snímky letošního ročníku bude patřit film Johna Carpentera Jsou mezi námi (1998), který pojednává o tom, že bohatí a mocní tohoto světa jsou skutečnosti mimozemšťané, kteří nic netušící většinu ovládají pomocí hypnotických signálů a udržují nás ve stavu konformity díky všudypřítomným nápisům typu POSLOUCHEJ, NAKUPUJ nebo SPI.

Jsou mezi námi, film kultovního Johna Carpentera.

I letos festival nabídne formát Aero naslepo pro otrlé, při němž diváci do poslední chvíle netuší, co uvidí, nebo snímky s českým simultánním překladem. Ty již tradičně patří k jedněm z nejvyhledávanějších, přičemž sahají od jednohlasých variací na klasické rychlodabingy přes genderově vyvážené dvouhlasé výstupy po mnohohlasý živý dabing na pódiu.

Vyšívání pro otrlé, dělnická třída proti mimozemšťanům, sexuální androidi, amatérské operace mozku, holokaust, Tromeo a Julie a penisové monstrum. To všechno čeká na příznivce okrajových žánrů na třináctém ročníku Festivalu otrlého diváka. Kompletní program najdete zde.