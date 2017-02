BAFTA 2017: Výsledky v rytmu roztančeného La La Landu

13.2.2017 /05:45/

70. ročník předávání cen britské filmové akademie BAFTA, které jsou tradičním předskokanem Oscarů, ovládl s pěti cenami muzikál La La Land. Jeho režisér Damien Chazelle si odnesl cenu za režii a Emma Stone cenu pro nejlepší herečku.

Překvapení se nekoná. Vítězem 70. ročníku filmových cen britské filmové akademie BAFTA je podle očekávání milovaný muzikál La La Land, který vládl v kategoriích nejlepší film, nejlepší režie (Damien Chazelle), nejlepší herečka v hlavní roli (Emma Stone), nejlepší kamera (Linus Sandgren). a nejlepší hudba (Justin Hurwitz). Dvě sošky si odnesly dramata Místo u moře (nejlepší herec Casey Affleck a nejlepší původní scénář) a Lion (nejlepší herce ve vedlejší roli Dev Patel a nejlepší adaptovaný scénář).

Nejlepším britským filmem byl zvolen Já, Daniel Blake. Za největší překvapení lze označit vítězství v animované sekci, kde favority velkých hollywoodských studií dokázal překonat animák Kubo a kouzelný meč.

Nejlepším zahraničním filmem je loňský oscarový vítěz Saulův syn.

* vítězové jsou označeni tučně

NEJLEPŠÍ FILM

Příchozí

Místo u moře

Já, Daniel Blake

Moonlight

La La Land

NEJLEPŠÍ BRITSKÝ FILM

American Honey

Já, Daniel Blake

Denial

Notes on Blindness

Fantastická zvířata a kde je najít

Under the Shadow

NEJLEPŠÍ REŽISÉR

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Místo u moře

Denis Villeneuve, Příchozí

Tom Ford, Noční zvířata

Ken Loach, Já, Daniel Blake

NEJLEPŠÍ HEREC

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Ryan Gosling, La La Land

Casey Affleck, Místo u moře

Viggo Mortensen, Tohle je náš svět

Jake Gyllenhaal, Noční zvířata

NEJLEPŠÍ HEREČKA

Amy Adams, Příchozí

Meryl Streep, Božská Florence

Emily Blunt, Dívka ve vlaku

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI

Aaron Taylor-Johnson, Noční zvířata

Jeff Bridges, Hell or High Water

Dev Patel, Lion

Mahershala Ali, Moonlight

Hugh Grant, Božská Florence

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI

Hayley Squires, Já, Daniel Blake

Nicole Kidman, Lion

Michelle Williams, Místo u moře

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

NEJLEPŠÍ ZAHRANIČNÍ FILM

Dheepan

Saulův syn

Julieta

Toni Erdmann

Mustang

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM

Hledá se Dory

Odvážná Vaina: Legenda o konci světa

Kubo a kouzelný meč

Zootropolis. Město zvířat

EE RISING STAR AWARD

Laia Costa

Ruth Negga

Lucas Hedges

Anya Taylor-Joy

Tom Holland

