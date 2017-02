Recenze: LEGO® Batman film je nejlepší DC film od Nolanových Batmanů

10.2.2017 /09:30/

Batman má problém: Joker se nechal dobrovolně zavřít do Arkhamského blázince (spolu se všemi ostatními comicsovými záporáky), takže teď netopýří mstitel nemá s kým bojovat a je mu v Batcave ještě více smutno, než obvykle.

A k tomu omylem adoptoval chlapce jménem Dick Grayson...

Lego Batman Film je vlastně pokračování (nebo spin-off?) Lego příběhu a funguje a vypadá velmi podobně. To znamená, že všechno je složeno z Lego kostiček a Lego figurek, a celý film má zběsilé tempo, spoustu absurdních až dadaistických vtipů, spousta popkulturních odkazů (možné je opravdu VŠECHNO, budete zaručeně překvapeni) a trochu nějakého toho vážného poučení.

Bohužel, tento přístup je dnes už trochu ohraná písnička (protože ho známe z toho skvělého Lego příběhu), a také scénář není tak dokonalý a chybí mu pořádné emocionální završení jako bylo v Příběhu. K drobnějším vadám pak patří to, že hudba není podobně vydařená (chybí něco srovnatelného s "Everything is awesome") a některé akční scény jsou až příliš šílené a v trhané (záměrně) animaci poněkud nepřehledné.

Přesto ale platí, že jde o nejlepší DC film od Nolanových Batmanů, což je strašlivě zvláštní.

Trailer:

Drahé, "důležité" filmy jako Sebevražedný oddíl nebo Batman v Superman dopadají nevalně a působí jako kdyby byly určené desetiletému divákovi s mírnou retardací.

A pak vznikne ve stejném studiu Lego Batman, animovaný, s několikrát nižším rozpočtem, a je mnohem lepší v téměř všech ohledech. Nejen vtipnější, ale také sofistikovanější, dojemnější, s reálnějšími emocemi, s lépe prokreslenými postavami a s mnoha vtipy, cílenými na lidi, kterým něco říká kultura nejen 80., ale třeba také 60. let (ve filmu je nejeden odkaz na starého televizního Batmana s Adamem Westem)! Jak se tohle proboha mohlo stát?!?

Jediná teorie, která mě napadá: Na co šéfové Warner Bros. studia sáhnou, to podělají, a při starostech s "významnými" filmy neměli dost času na to, aby se srali do "nedůležitého" Lego Batmana, takže ho nestihli podělat.

Film je (aspoň v Praze) uváděn i ve 2D titulkované verzi a je to moc dobře. U značné části kulometných vtipů jsem si vůbec nedokázal představit, že by mohly fungovat v českém dabingu.

Hodnocení: 80%

