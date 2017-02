Scenáristé Scary Movie zparodují Hvězdné války

9.2.2017 /18:00/

Tvůrčí tandem Aaron Seltzer a Jason Friedberg (série Scary Movie, Tohle je Sparta!) si chce vystřelit z popularity a mánie kolem Star Wars. Na dnes zahájeném festivalu Berlinale a tamním marketu se autoři snaží sehnat obchodní partnery.

Scénář napsal Seltzer s Friedbergem, kteří se ujmou též režie. Producenty chystaného snímku jsou Paul Hanson (District 9) a Todd Garner (Čarodějův učeň).

Proč se do financování parodie producent Hanson pustil? Zaujali ho Aaron Seltzer a Jason Friedberg. "Tvoří našláplý tandem, který opakovaně prokazuje, že obecenstvu dodá přesně to, co chce," sdělil Hanson webu The Hollywood Reporter. "Jejich odvaha pustit se do popkulturního fenoménu nás vzrušuje. Ti dva nás vážně přenesou do předaleké galaxie." Doufám, že angažmá producenta Hansona zajistí chystané novince potřebný rozpočet a kvalitní přípravu.

Novou parodii bude produkovat Paul Hanson, který se podílel na vynikající sci-fi District 9.

A teď k tomu, co je na prozatím zveřejněných informacích nejzajímavější - k pracovnímu názvu parodie. Soustřeďte zrak a připravte si slovník: Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue. Nebudou ve filmu války, nýbrž světy? Jaká role připadne Albertu Einsteinovi? A je Luke Skywalker ve skutečnosti "Darebák"? Zní to jak z Cimrmana.

První díl z parodické série Scary Movie.

Komedie (potažmo parodie) je jedním z nejtěžších filmových žánrů. Seltzer a Friedberg nastartovali v roce 2000 parodickou sérii Scary Movie, ale od té doby se jim autorsky příliš nedaří. De facto točí parodie pro parodie, které při rozpočtu 20 milionů dolarů stále utrží cca 80 mega (Tupíři z roku 2010 nebo Scary Movie 5).

Prvně originální nápad se ale vyčerpal. A co si budeme povídat, kvalitní a vtipný celovečerák nevznikne pouze tím, že nakoukáte ikonické snímky a pak je sejmete v parodii. Není od věci upozornit na protěžovanou franšízu Hvězdných válek, ale je třeba mít důvtip a tnout do živého. Fanoušků a znalců SW fenoménu je dost, nikdo nemůže počítat s tím, že se nechají opít rohlíkem. Bude to chtít v rámci parodického žánru solidní rozpočet, promakaný, vtipný scénář a dobře vybrané herce. Ostatně, jeden příklad takového výraznějšího pokusu už tady byl. Postarala se o něj Vesmírná tělesa (1987) Mela Brookse. Líbila se vám?