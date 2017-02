6. týden-kinopremiéry: Padesát odstínů temnoty v Gothamu. Kostky jsou vrženy?

9.2.2017 /16:00/

Batman z Lega a další erotické námluvy. Distributoři si pro nás přichystali pouhé dvě novinky - Padesáti odstínům temnoty (2017) se hrdě a s humorem postaví Bruce Wayne alias netopýří muž z kostek.

Což krásně ilustruje situaci kolem erotického kultu. První film podle knižního bestselleru Padesát odstínů šedi (2015) si u kritiků vysloužil posměch a inspiroval vznik parodie Padesát odstínů černé (2016), která dopadla ještě hůř než film, do něhož se tvůrci strefovali. Na divačky a diváky ale "odstíny" zabraly (uváděly se kolem Valentýna), celosvětově první díl trilogie s rozpočtem 40 milionů dolarů utržil 571 mega. V českých kinech se navíc postaral o rekord v rámci premiérových tržeb.

Trailer:

Dakota Johnson (Anastasia) a Jamie Dornan (Christian) se vracejí na scénu v novince Padesát odstínů temnoty. Opět máme před Valentýnem, ona je emancipovanější než v předchozím filmu, on po ní touží snad víc než kdy předtím. Na scéně se objevují další postavy, jejichž význam se naplno projeví v závěrečném dílu trilogie. Jak je to ale s tím avizovaným erotickým dusnem a slibovaným thrillerovým pojetím?

Dávám slovo kolegovi Tomáši Chválovi, který Padesát odstínů temnoty viděl. "Je až neskutečné, jak málo z té látky filmaři dostávají. Erotika tentokrát už pro jistotu žádná. Jen to nejnudnější soft-péčko, kde se opakuje schéma 'kalhotky dolů, košile dolů, Dornanova hlava dolů' a nic víc. Nebýt kuliček, nebyl by tu ani náznak fantazie. Romantika opět úsměvně zadýchaná, ale tomu se nelze divit - ostatně stylem vychází z Twilight ságy. Je třeba ocenit snahu o nějaký reálný dramatický oblouk (katarze se stalkerkou je bez debat to nejlepší, co oba filmy nabídly), celek je ale neuvěřitelně vyprázdněný. Není to ani tak film, jako spíš série MTV videoklipů, kdy hudba určuje, na co se zrovna díváme. Když nastoupí hlasitě pohodový pop, čeká nás koláž nezávazných obrazů. Když dojde na trošku hutnější hudbu, hlásí se o slovo romance. No a na drama zbývá instrumentálka, ale většinou nemá k čemu hrát." Všechny recenze Padesáti odstínů temnoty si přečtete zde, prozatím 37 procent.

LEGO® příběh (2014) obstaral před třemi roky takovou malou (nebo spíš větší) senzaci. Hláškami a akcí našlapaný celovečerák poskládaný z kostek a postaviček slavné dánské stavebnice byl nominován na Oscara, uspěl u kritiků i diváků (469 milionů dolarů celosvětově). Stejně jako stavebnice Lego spojuje hned několik generací dětí a dospělých, podařilo se něco podobného i filmu. Jak naváže dnes premiérovaný LEGO® Batman film (2017)?

LEGO® Batman film

Wau efekt se pochopitelně nekoná, neboť už to všechno známe. Novinku režíroval střihač předchozího snímku ChrisMcKay, který měl při ruce hned 6 scenáristů! Ti se pokusili představit známého hrdinu Batmana v poněkud ironickém a civilnějším duchu. Kromě Bruce Waynea aka netopýřího muže se můžete těšit na Robina, sluhu, Batgirl, Jokera nebo Harley Quinn. Recenzenti prozatím dávají 77 procent. Abyste si o filmu udělali lepší obrázek, přehrajte si některé z videí.

Seznam všech únorových premiér najdete ZDE .