Toni Erdmann: V americkém remaku si zahraje hlavní roli Jack Nicholson!

8.2.2017 /11:15/

Po sedmileté pauze ohlásil téměř osmdesátiletý herec Jack Nicholson comeback. Před kameru se vrátí v americkém remaku ceněné německé komedie Toni Erdmann, která je aktuálně nominována na Oscara pro nejlepší zahraniční film.

Když v Evropě vznikne mezinárodně úspěšný film, to by bylo, aby si v Hollywoodu neudělali vlastní verzi. Nejenže se tak připravuje americká varianta francouzského megahitu Nedotknutelní, svého anglicky mluveného remaku se dočká i Toni Erdmann. A může za to sám Nicholson, který se naposledy objevil před kamerou v roce 2010 ve filmu Poznáš, až to přijde?. Právě on totiž přišel za producenty s tím, že by rád natočit novou verzi.

Není se čemu divit, že se toho producenti okamžitě chytili. Když za vámi přijde herecká legenda, u které všichni předpokládali, že svou kariéru pověsila na hřebík, se zájmem o nějakou roli, prostě mu ji dáte. Tak to je.

Trailer na původní film:

Německou komedii Toni Erdmann natočila režisérka a scenáristka Maren Ade. Film měl v loňském roce světovou premiéru na festivalu v Cannes. Poté se z něj stala senzace, která to dotáhla až do oscarového klání.

Oficiální popis distributora původního filmu je následující: "Život učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne investovat veškerou pozornost do své dcery Ines, která vše podřídila kariéře. Po neúspěšném pokusu o kontakt mění Winfried strategii. Čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego, německý ambasador a životní kouč Toni Erdmann."

Na chystaný remake bude dohlížet sama Ade a to z pozice výkonné producentky. Režiséra projekt zatím nemá. Společně s Nicholsonem si ve filmu zahraje zkušená komediální herečka Kristen Wiig.