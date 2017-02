Disneyho princezny jako moderní dívky 21. století

25.2.2017 /16:00/

Jsme zpět ve světě Disneyho princezen a přinášíme vám práci od ilustrátorky dětských knihy Anooshy Syed. Ta se rozhodla, že hrdinky svých oblíbených pohádek přepracuje do podoby mladých dívek 21. století. Merida, Mulan nebo Ariel se tak dočkaly úžasné přeměny, která klade důraz na detaily, jež jsou s těmito slavnými postavy spojeny. Anoosha navíc ke každé dívce přidala i krátký zajímavý popis, co by která dělala a čím by se nejspíše v dnešní době živila. Hlavně si obrázkyv galerii skutečně dobře prohlédněte, ať vám neuniknou zmíněné detaily a doplňky, které skutečně nemají chybu! :-)